Ronaldo wrócił do Manchesteru United w świetnym stylu. Choć wyniki drużyny pozostawiają trochę do życzenia, sam Portugalczyk notuje świetnie liczby. W siedmiu meczach zdobył pięć bramek i wyrósł na lidera zespołu.



CR7 to zawodnik, którego nie powinno pytać się o PESEL. Mimo upływu lat, Portugalczyk wciąż zachowuje niezwykłą sprawność. To efekt wielu wyrzeczeń, wyczerpującego treningu i dbania o każdy detal.



Cristiano Ronaldo wydał fortunę na kriokomorę

Gwiazdor "Czerwonych Diabłów" kolejny raz potwierdził, jak ważna jest dla niego troska o własne ciało. Jak donosi "The Sun", Ronaldo wydał 50 tysięcy funtów (ok. 270 tysięcy złotych), by przetransportować do swojej nowej rezydencji z Włoch kriokomorę, która ma pozwolić mu zadbać o odpowiednią regenerację.



- Przetransportowanie kriokomory nie było łatwym wyczynem, ale Ronaldo jest szczęśliwy z tego, że udało się tego dokonać. To pomoże mu w jego rutynowej regeneracji po meczu - powiedział brytyjskim dziennikarzom anonimowy informator.



36-letni Ronaldo dzięki takim właśnie działają wciąż utrzymuje się na szczycie. W piątek kolejny raz znalazł się na liście nominowanych w plebiscycie Złotej Piłki, na której widnieje także nazwisko między innymi Roberta Lewandowskiego.



