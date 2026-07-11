Kapitan Anglików spotkał się z Trumpem. Tak podsumował prezydenta USA

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Harry Kane to nie tylko jeden z najlepszych napastników świata, ale także zapalony fan golfa. Przed meczem ćwierćfinałowym mistrzostw świata z Norwegią kapitan reprezentacji Anglii ujawnił, że swego czasu miał okazję zmierzyć się na polu golfowym z... Donaldem Trumpem. Tak 32-latek podsumował grę lidera USA.

Donald Trump, Harry Kane
Donald Trump, Harry KaneWin McNamee/Getty Images, JUAN MABROMATAAFP

Harry Kane błyszczy na mistrzostwach świata w piłce nożnej i wciąż jest w gronie piłkarzy, którzy realnie mają szansę na zdobycie trofeum dla najlepszego strzelca mundialu. O kolejne bramki kapitan reprezentacji Anglii powalczy w nocy z 11 na 12 lipca podczas ćwierćfinałowego starcia z reprezentacją Norwegii.

Choć znany jest głównie ze swoich popisów na murawie, Harry Kane nigdy nie ukrywał swojej miłości do innej dyscypliny - golfa. Zawodnik przed meczem z "Wikingami" ujawnił dziennikarzom, że kilkanaście miesięcy temu miał okazję zmierzyć się na polu golfowym z... prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, Donaldem Trumpem. Tak piłkarz podsumował grę polityka.

"Zaprosił mnie do gry, kiedy byłem w Palm Beach. A kiedy prezydent cię gdzieś zaprasza... (...) To było dość surrealistyczne doświadczenie, aby go poznać i oczywiście grać z nim w golfa. Jego golf jest całkiem niezły, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że będę mógł grać w golfa tak dobrze jak on, kiedy będę w jego wieku, to na pewno. To było wyjątkowe doświadczenie, ale byłem przede wszystkim wdzięczny, że zaprosił mnie do gry" - oznajmił, cytowany przez BBC Sport.

Wyrzucili gwiazdę Anglików. Niewiarygodny powód, po latach ujawnili

Harry Kane i reprezentanci Anglii walczą o mistrzostwo świata. Przed nimi starcie z Norwegami z Erlingiem Brautem Haalandem na czele

W nocy z 11 na 12 lipca poznamy drugą parę półfinalistów tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn. W poprzednich dniach awans wywalczyły Francja, która pokonała Maroko 2:0, a także Hiszpania, która odprawiła z kwitkiem Belgię, wygrywając 2:1.

O godzinie 23.00 czasu polskiego rozpocznie się mecz Norwegia - Anglia na stadionie w Miami. Cztery godziny później na stadionie w Kansas City rozbrzmi pierwszy gwizdek w meczu Argentyna - Szwajcaria. 

Relacje "na żywo" z obu ćwierćfinałowych meczów, podobnie jak nadchodzących półfinałów oraz finału, śledzić będzie można na bieżąco na stronie Interii. Serdecznie zapraszamy.

Nietypowa słabość Erlinga Brauta Haalanda. Wartość kolekcji może zaskoczyć

Piłkarz w białej koszulce z numerem 9 i opaską kapitańską na ramieniu, w trakcie meczu, z wyraźnym logo reprezentacji Anglii na piersi.
Harry KaneRich StorryAFP
Piłkarz w białej koszulce z numerem 9 i opaską kapitana na ramieniu gestykuluje z wyrazem zaskoczenia lub frustracji na twarzy podczas meczu.
Harry KaneROBERTO SCHMIDT / AFPAFP
Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie stoi na pierwszym planie, wskazując palcem do przodu. W tle widoczni żołnierze w mundurach stojący przed wojskowym pojazdem.
Donald TrumpMANDEL NGAN AFP


Kontrowersyjna decyzja w meczu Belgia - Hiszpania. Tomasz Hajto rozrysował. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja