Harry Kane błyszczy na mistrzostwach świata w piłce nożnej i wciąż jest w gronie piłkarzy, którzy realnie mają szansę na zdobycie trofeum dla najlepszego strzelca mundialu. O kolejne bramki kapitan reprezentacji Anglii powalczy w nocy z 11 na 12 lipca podczas ćwierćfinałowego starcia z reprezentacją Norwegii.

Choć znany jest głównie ze swoich popisów na murawie, Harry Kane nigdy nie ukrywał swojej miłości do innej dyscypliny - golfa. Zawodnik przed meczem z "Wikingami" ujawnił dziennikarzom, że kilkanaście miesięcy temu miał okazję zmierzyć się na polu golfowym z... prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, Donaldem Trumpem. Tak piłkarz podsumował grę polityka.

"Zaprosił mnie do gry, kiedy byłem w Palm Beach. A kiedy prezydent cię gdzieś zaprasza... (...) To było dość surrealistyczne doświadczenie, aby go poznać i oczywiście grać z nim w golfa. Jego golf jest całkiem niezły, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że będę mógł grać w golfa tak dobrze jak on, kiedy będę w jego wieku, to na pewno. To było wyjątkowe doświadczenie, ale byłem przede wszystkim wdzięczny, że zaprosił mnie do gry" - oznajmił, cytowany przez BBC Sport.

Wyrzucili gwiazdę Anglików. Niewiarygodny powód, po latach ujawnili

Harry Kane i reprezentanci Anglii walczą o mistrzostwo świata. Przed nimi starcie z Norwegami z Erlingiem Brautem Haalandem na czele

W nocy z 11 na 12 lipca poznamy drugą parę półfinalistów tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn. W poprzednich dniach awans wywalczyły Francja, która pokonała Maroko 2:0, a także Hiszpania, która odprawiła z kwitkiem Belgię, wygrywając 2:1.

O godzinie 23.00 czasu polskiego rozpocznie się mecz Norwegia - Anglia na stadionie w Miami. Cztery godziny później na stadionie w Kansas City rozbrzmi pierwszy gwizdek w meczu Argentyna - Szwajcaria.

Relacje "na żywo" z obu ćwierćfinałowych meczów, podobnie jak nadchodzących półfinałów oraz finału, śledzić będzie można na bieżąco na stronie Interii. Serdecznie zapraszamy.

Nietypowa słabość Erlinga Brauta Haalanda. Wartość kolekcji może zaskoczyć

Harry Kane Rich Storry AFP

Harry Kane ROBERTO SCHMIDT / AFP AFP

Donald Trump MANDEL NGAN AFP





Kontrowersyjna decyzja w meczu Belgia - Hiszpania. Tomasz Hajto rozrysował. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport