Wierzyłam, że Wojtek przekaże mi rękawice. Nie spodziewałam się jednak, że dodatkowo da mi swoją koszulkę reprezentacyjną. Cieszę się, że wzięłam udział w kolejnej edycji Pucharu Tymbarku, ponieważ moim zdaniem jest to najlepsza okazja do tego, aby już w wieku 8, 10 czy 12 lat spotkać zawodników reprezentacji Polski, co jest dużym przeżyciem. Z tego też względu zachęcam rówieśników do udziału w XXIV edycji

~ mówiła szczęśliwa młoda sportsmenka.