Kapelan prezydenta z dumą ogłasza. Zaczął Nawrocki. Nawet się nie zawahał
- Legenda buduje się z mocą - napisał w mediach społecznościowych ksiądz Jarosław Wąsowicz, pełniący funkcję prezydenckiego kapelana, publikując przy tym zdjęcie z trybun stadionu we Wrocławiu. Przedstawia ono oprawę, która w minionym roku wywołała aferę, przy okazji meczu reprezentacji Polski. Karol Nawrocki nie zawahał się jednak, by wyświetlić ją na fasadzie Pałacu Prezydenckiego. Teraz robi ona tournée po Polsce, które najprawdopodobniej wciąż nie zostało zakończone.
Sprawa miała swój początek we wrześniu, przy okazji meczu Polska - Holandia, który miał miejsce 3 dni po obchodach Święta Niepodległości. Współpracujące jeszcze wówczas z Polskim Związkiem Piłki Nożnej stowarzyszenie kibiców "To my Polacy" chciało wówczas zaprezentować na trybunach PGE Narodowego patriotyczną oprawę przedstawiającą wielkiego orła trzymającego transparent z napisem: "Do boju Polsko".
Plan ten spalił jednak ostatecznie na panewce, bo służby nie pozwoliły przetransportować elementów oprawy na teren stadionu. Sam mecz zakończył się remisem 1:1, ale i sporą aferą, bo w trakcie drugiej połowy na płytę boiska poleciały race. A temat wspomnianej oprawy miał swój dalszy ciąg.
Wszystko za sprawą oglądającego spotkanie z loży VIP prezydenta Karola Nawrockiego, który zdecydował później, by projekt kibiców wyświetlić w formie multimedialnej na budynku Pałacu Prezydenckiego, co odbiło się szerokim echem. A głowa naszego państwa tłumaczyła, dlaczego zdecydowała się na taki ruch.
- Widziałem tę oprawę. Podjąłem też decyzję, by wyświetlić ją na Pałacu Prezydenckim, więc nie widziałem w niej nic dziwnego. Widziałem napis "Do boju Polsko", widziałem orła w zamkniętej koronie. Ciężko mi odpowiedzieć czemu takiej patriotycznej oprawy nie pozwolono pokazać na meczu reprezentacji Polski - mówił Karol Nawrocki w wypowiedzi dla Radia Wnet.
Słynna oprawa ruszyła w Polskę. Wyświetlał ją nawet Karol Nawrocki
Śmiało można powiedzieć, że w ten sposób prezydent RP zapoczątkował proces, który jest kontynuowany aż do dzisiaj. Oprawa z orłem ruszyła bowiem potem w Polskę, pojawiając się na stadionach podczas meczów ŁKS-u, Górnika Zabrze czy Motoru Lublin. A w miniony weekend zaliczyła kolejny przystanek.
Na żywo mogli ją oglądać kibice, którzy wybrali się na pierwszoligową potyczkę Śląska z Odrą Opole we Wrocławiu (3:0). Oprawa została pokazana w pełnej krasie na trybunach tamtejszego stadionu, co uwiecznił, odnotował i ogłosił nawet kapelan Karola Nawrockiego - ksiądz Jarosław Wąsowicz.
- Legenda buduje się z mocą. Dzisiaj Wrocław - napisał, wrzucając do sieci zdjęcie przedstawiające trybuny wrocławskiego obiektu.