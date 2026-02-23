Sprawa miała swój początek we wrześniu, przy okazji meczu Polska - Holandia, który miał miejsce 3 dni po obchodach Święta Niepodległości. Współpracujące jeszcze wówczas z Polskim Związkiem Piłki Nożnej stowarzyszenie kibiców "To my Polacy" chciało wówczas zaprezentować na trybunach PGE Narodowego patriotyczną oprawę przedstawiającą wielkiego orła trzymającego transparent z napisem: "Do boju Polsko".

Plan ten spalił jednak ostatecznie na panewce, bo służby nie pozwoliły przetransportować elementów oprawy na teren stadionu. Sam mecz zakończył się remisem 1:1, ale i sporą aferą, bo w trakcie drugiej połowy na płytę boiska poleciały race. A temat wspomnianej oprawy miał swój dalszy ciąg.

Wszystko za sprawą oglądającego spotkanie z loży VIP prezydenta Karola Nawrockiego, który zdecydował później, by projekt kibiców wyświetlić w formie multimedialnej na budynku Pałacu Prezydenckiego, co odbiło się szerokim echem. A głowa naszego państwa tłumaczyła, dlaczego zdecydowała się na taki ruch.

- Widziałem tę oprawę. Podjąłem też decyzję, by wyświetlić ją na Pałacu Prezydenckim, więc nie widziałem w niej nic dziwnego. Widziałem napis "Do boju Polsko", widziałem orła w zamkniętej koronie. Ciężko mi odpowiedzieć czemu takiej patriotycznej oprawy nie pozwolono pokazać na meczu reprezentacji Polski - mówił Karol Nawrocki w wypowiedzi dla Radia Wnet.

Słynna oprawa ruszyła w Polskę. Wyświetlał ją nawet Karol Nawrocki

Śmiało można powiedzieć, że w ten sposób prezydent RP zapoczątkował proces, który jest kontynuowany aż do dzisiaj. Oprawa z orłem ruszyła bowiem potem w Polskę, pojawiając się na stadionach podczas meczów ŁKS-u, Górnika Zabrze czy Motoru Lublin. A w miniony weekend zaliczyła kolejny przystanek.

Na żywo mogli ją oglądać kibice, którzy wybrali się na pierwszoligową potyczkę Śląska z Odrą Opole we Wrocławiu (3:0). Oprawa została pokazana w pełnej krasie na trybunach tamtejszego stadionu, co uwiecznił, odnotował i ogłosił nawet kapelan Karola Nawrockiego - ksiądz Jarosław Wąsowicz.

- Legenda buduje się z mocą. Dzisiaj Wrocław - napisał, wrzucając do sieci zdjęcie przedstawiające trybuny wrocławskiego obiektu.

