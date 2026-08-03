Kapelan Nawrockiego zaskoczył. I to z kim u boku. "Nieoczywiste towarzystwo"

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Ksiądz Jarosław Wąsowicz to kapelan prezydenta RP Karola Nawrockiego, znany - podobnie jak głowa naszego państwa - z wielkiej sympatii do piłki nożnej, a zwłaszcza gdańskiej Lechii. W niedzielne popołudnie salezjański kapłan wybrał się jednak na stadion innej drużyny, czym ewidentnie zaskoczył Cezarego Kucharskiego. A u jego boku znalazła się także inna polska sportsmenka i medalistka igrzysk olimpijskich.

Prezydent Karol Nawrocki i ks. Jarosław Wąsowicz w szalikach kibica z napisem „POLSKA” i orłem.
Na zdjęciu prezydent RP Karol Nawrocki oraz ksiądz Jarosław WąsowiczEmilia Krawczyk/REPORTERReporter

Opisana sytuacja miała miejsce na trybunach stadionu przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie, na którym Legia podejmowała Zagłębie Lubin. Lepsi w tym starciu okazali się podopieczni trenera Marka Papszuna, wygrywając 3:1.

Mecz toczył się przy wyjątkowej atmosferze związanej z 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamięć tamtych wydarzeń została uczczona odśpiewaniem hymnu państwowego, minutą ciszy, w trakcie której rozległa się syrena oraz specjalną oprawą przygotowaną przez kibiców Legii Warszawa.

Własnoręcznie zrobione zdjęcia przedstawiające ogromną flagę Polski z symbolem Polski Walczącej i umieszczonym pod nim napisem: "Za każdy kamień twój!" zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych wspomniany ksiądz Jarosław Wąsowicz.

Kapelan Karola Nawrockiego podobnie jak sam prezydent sympatyzuje z Lechią Gdańsk. - Ja jestem kibicem od lat 80., kibicem Lechii Gdańsk. Całe młodzieńcze życie to była moja pasja. Jeździłem też na mecze. (...) Kibicem jestem od lat 80., więc kiedy zostałem księdzem, nie przestałem chodzić na stadion - opowiadał niegdyś znany duchowny w rozmowie z "Radiem Białystok".

Spotkanie na trybunach Legii Warszawa. "Nieoczywiste towarzystwo"

Być może właśnie dlatego jego wizyta na stadionie Legii Warszawa zaskoczyła byłego zawodnika stołecznego klubu Cezarego Kucharskiego.

W nieoczywistym towarzystwie na Legii. Kapelan Prezydenta RP ks. Jarosław Wąsowicz i Zofia Klepacka polska windsurferka, brązowa medalistka olimpijska IO w Londynie
napisał były menadżer Roberta Lewandowskiego, publikując zdjęcie ze stadionu

Na fotografii zamieszczonej przez Jarosława Wąsowicza widać, że Zofia Klepacka zasiadła na trybunach tuż obok niego. Pracująca obecnie w roli dziennikarki 40-latka już przed laty opowiadała o swojej wielkiej sympatii dla Legii Warszawa.

- Pierwszy raz byłam na meczu Legii, jak miałam sześć lat. Na początku musiałam nosić ze sobą małą poduszkę, moją ulubioną z Myszką Miki. Kładłam ją na ławce, żeby wyżej siedzieć i lepiej widzieć to, co dzieje się na boisku - przyznała niegdyś na łamach "Przeglądu Sportowego".

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