Ukochana Artura Szpilki zrobiła sobie kolejny tatuaż

Sporty walki to jednak nie jedyna wspólna pasja Wybrańczyk i Szpilki. Oboje uwielbiają także bowiem tatuaże. Na krótko po rozpoczęciu swojego związku para wytatuowała sobie swoje imiona na nadgarstkach. "W sumie to taki tatuaż jest poważniejszy od obrączki, bo nie da się go tak łatwo zdjąć. (...) Jakby coś nie wyszło, to będę musiał sobie poszukać innej dziewczyny o tym samym imieniu" - żartował wówczas Szpilka z rozmowie z "Super Expressem".