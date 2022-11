Kamil Stoch znowu w akcji. Zażartował z memów o Lewandowskim i Świątek

Za nami inauguracja Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Ten sezon jest bez wątpienia spełnieniem marzeń wielu kibiców. Jest to bowiem najdłuższy sezon w historii - zaczął się już w pierwszy weekend listopada, a zawody kończące zimową rywalizację zaplanowano na pierwszy weekend kwietnia. Będzie to także sezon pełen zmian, o czym skoczkowie mogli przekonać się już w Polsce. Listopadowe konkursy zorganizowano bowiem w systemie hybrydowym , a więc z lodowymi torami i lądowaniem na igelicie.

Nic więc dziwnego, że w obu konkursach to właśnie Dawid Kubacki okazał się najlepszy. Tego lata reprezentant Polski po raz czwarty został triumfatorem Letnich Grand Prix . Jak się okazuje, polski skoczek jest jedynym zawodnikiem w historii, któremu udało się osiągnąć taki sukces. Z tej właśnie okazji Kubackiego okrzyknięto "Królem Lata" .

Co ciekawe, między zawodami w Wiśle a kolejnymi konkursami zaplanowano aż trzy tygodnie przerwy. Nic więc dziwnego, że oprócz rutynowych sesji treningowych sportowcy mogą czasami poczuć znużenie. Lekarstwo na nudę znaleźli podopieczni Thomasa Thurnbichlera .

Stoch nawiązuje do popularnych memów z Lewandowskim i Świątek

Kamil Stoch i Dawid Kubacki postanowili urozmaicić codzienną aktywność fizyczną, grając... w tenisa stołowego . 35-letni skoczek z Zębu postanowił pochwalić się nagraniem z meczu w mediach społecznościowych i... nawiązał przy okazji do popularnych w mediach społecznościowych memów z udziałem Igi Świątek i Robertem Lewandowskim .