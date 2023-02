Kamil Stoch wrócił "na skocznię"! Hitowe nagranie trafiło do sieci

Zimowa karuzela Pucharu Świata nabiera tempa. Po zawodach w Austrii, zawodnicy udali się do Stanów Zjednoczonych, gdzie przeprowadzono dwa konkursy indywidualne i pierwszą w historii rywalizację duetów. Na liście startowej zabrakło Kamila Stocha. Po rozczarowującym występie w Bad Mitterndorf, trzykrotny mistrz olimpijski wrócił do kraju.

"Nie cierpię tej stagnacji i skakania dla samego skakania. Chcę robić coś dobrze. Dzisiaj to nie zadziałało i wiem, że nie wykonałem wszystkiego, tak jak powinienem. Gdybym te ekstremalne rozwiązania wprowadził odpowiednio, to wszystko by zagrało. Dziś nie sprostałem trudnemu zadaniu, mimo że próbowałem"- powiedział załamany po nieudanym występie w Bad Mitterndorf.