W ostatnich miesiącach w życiu zawodowym Kamila Stocha zaszły spore zmiany. Skoczek po dość słabym poprzednim sezonie postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Nie ukrywał, że w tych trudniejszych chwilach nieoceniona była dla niego pomoc żony Ewy Bilan-Stoch. Być może to ona podsunęła mu myśl, którą postanowił wcielić w życie?

Kamil Stoch jest wdzięczny żonie za pomoc w trudnych chwilach

"Byłem bardzo zmęczony, trochę zniechęcony. Ale po kilku dniach w domu, po odpoczynku, po namowie żony, wracam, aby jeszcze podjąć rękawicę do walki. Myślę, że mężczyzna nie potrzebuje lepszej motywacji niż słowa najbliższej osoby. Chcę zakończyć karierę na swoich warunkach, z tarczą na ramieniu – tłumaczył decyzję Kamil.

PZN z Adamem Małyszem na czele wyrazili ostatecznie na to zgodę. W jego drużynie znaleźli się trener Michal Doleżal, asystent trenera Łukasz Kruczek, osobisty serwismen Orła z Zębu, Kacper Skrobot oraz fizjoterapeuta Łukasz Gębala.

Kamil Stoch ocenia pracę z nowym sztabem. "Wszystko jest naprawdę dobrze"

"Na początku nic nie było zorganizowane… Byłem otwarty na różne rozwiązania. Na początku dawałem swoje samochody i jeździliśmy na zgrupowania. Związek dawał nam pieniądze na szkolenie, a obecnie jest to zorganizowane dużo lepiej. Dostaliśmy samochody, dostałem też finansowanie procesu szkoleniowego i sprzętu. Uważam, że teraz wszystko jest naprawdę dobrze. Czuję, że ten system jest zrobiony pode mnie. Bardzo mi odpowiada. Mam uwagę trenerów skupioną tylko na sobie, przez co bardzo szybko dostaję informację zwrotną na temat ćwiczeń, co mogę poprawić w skoku. Komunikacja jest bardzo dobra. Dzięki temu uważam, że jestem w stanie dużo szybciej wdrażać poprawki i nowe rzeczy, które trener ma dla mnie" - ogłosił uradowany Kamil.