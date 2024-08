Kamil Stoch nagle przekazał takie wieści. To już oficjalne

Kamil Stoch to najwybitniejszy skoczek w historii Polski. Multimedalista olimpijski, zdobywca Pucharu Świata. W tej dyscyplinie wywalczył już wszystko co było do zdobycia, a nadal nie ma dość.

Stoch opublikował właśnie na Instagramie wpis, w którym oficjalnie ogłasza, że rozpoczął już przygotowania do nowego sezonu. Co więcej nasz skoczek postanowił pobudzić nieco swoich fanów do aktywności i zadał im pewną zagadkę. Reklama

Reklama Paweł Zatorski: To był mecz trudny emocjonalnie. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Wielkie poruszenie po nowych wieściach od Kamila Stocha

“Zaczynam jedno z moich ulubionych zgrupowań. Zgadniecie gdzie? Podpowiedzią jest pierwsze zdanie” - napisał krótko i na temat w mediach społecznościowych nasz mistrz olimpijski.

Do wpisu dołączył zdjęcie, na którym uśmiechnięty siedzi na ławeczce do ćwiczeń. Fani od razu ruszyli z komentarzami i zaczęli zgadywać. Wpis naszego mistrza wywołał wielkie poruszenie. Co ciekawe komentowały głównie kobiety.

“Najlepszy skoczek to Kamil Stoch a Zapewne Planica udanego zgrupowania” - napisała do Kamila Stocha jedna z fanek

“Trzymamy mocno kciuki” - dodała kolejna z kobiet.

“Kamil proszę w tym sezonie nie spóźniaj na progu” - poradził naszemu sportowcowi jeden z zatroskanych fanów.

To, że Kamil Stoch wrócił do treningów bardzo nas cieszy, tym bardziej, że jeszcze jakiś czas temu po nieudanym sezonie 37-latek otwarcie mówił o emeryturze.

“Spójrzmy prawdzie w oczy, to będzie ostatni etap mojej kariery. Potrzebuję osób, które skupią się na mnie, zapewnią mi pełnię swojej uwagi i będą w stanie ulepszyć najmniejsze detale. Dzięki nim będę mógł skakać coraz dalej. Mogę powiedzieć, że podszedłem do sprawy trochę egoistycznie. Nie myślałem o nikim. Skupiłem się na sobie i na swoim rozwoju, aby najpierw pomóc sobie” - wyznał Kamil Stoch. Reklama

Jak myślicie? Ten nadchodzący sezon będzie lepszy od poprzedniego?

Zobacz też: