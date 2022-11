Ostatnie miesiące dla Kamila Majchrzaka były niezwykle intensywne. Sportowiec pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego rozpoczął rok na 117. miejscu w rankingu ATP, a zakończył plasując się na 82. pozycji. Na ten moment jest on drugą rakietą w kraju. Przed nim znajduje się tylko Hubert Hurkacz. Wyniki uzyskiwane na korcie dają nadzieję na jeszcze lepszy nowy sezon. Pomimo problemów zdrowotnych i niekiedy słabszej dyspozycji Majchrzak może być zadowolony z końcowego rezultatu, jaki do tej pory osiągnął. Oprócz sportowych emocji czekały go jeszcze w tym roku kalendarzowym inne, bardziej prywatne przeżycia.