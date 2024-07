Kamil Grosicki odpowiada hejterom. To zdjęcie mówi wszystko

Kamil Grosicki po Euro 2024 zakończył oficjalnie karierę reprezentacyjną. Choć przez wielu kibiców nie był uważany za podstawę kadry, to doceniony został m.in. przez Adama Nawałkę. Warto pamiętać, że również dzięki niemu Polacy przeżywali piękne chwile na Euro 2016.

Kamil Grosicki odpowiedział hejterom

Polscy piłkarze rozjechali się po świecie zaraz po przyjeździe do Polski z Niemiec. Jakub Piotrowski pojechał z ukochaną do Grecji, Robert Lewandowski spędzał nad polskim jeziorem czas z dziećmi, a potem poleciał do Francji, gdzie razem z Anną Lewandowską brał udział w urodzinach polskiego milionera i cieszył się miłymi chwilami. Na wyjazd pozwolił sobie również kończący przygodę z reprezentacją Kamil Grosicki.