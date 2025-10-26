Kamil Grosicki nawet się nie wahał, piękny gest gwiazdy. W sieci wielkie poruszenie

Adrian Szymkowiak ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" usłyszał jakiś czas temu koszmarną diagnozę - wykryto u niego guz mózgu, glejaka IV stopnia. W następnych miesiącach niegdysiejszy uczestnik programu przeszedł dwie operacje, a później zaczął szukać dla siebie możliwości specjalistycznej terapii. Jej koszty okazały się być jednak ogromne.

Adrian i Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" potrzebowali pomocy

Jak na razie, na kilka tygodni po operacji, wieści były dobre. Nie wykryto nawrotu guza u uczestnika programu. Glejaki to bardzo złośliwe nowotwory i zaliczają częste nawroty. Dla chorego najbliższe miesiące będą kluczowe i wymagają specjalistycznego leczenia.

DJB: Powrót Kamila Grosickiego do reprezentacji to zaskoczenie? WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO

Terapia, którą znaleźli Adrian z Anitą, musiałaby odbywać się poza granicami Polski, a jej koszt wynosił ok. 3 mln zł. Para szybko zaczęła organizować licytacje przedmiotów ofiarowywanych przez przyjaciół i życzliwe osoby, które zdecydowały się coś przekazać.

Kamil Grosicki zdobył się na piękny gest. Podarował koszulkę

"Trzy grosze" postanowił dorzucić Kamil Grosicki. Oddał on Szymaniakowi swoją koszulkę z podpisami gwiazd reprezentacji Polski, w tym m.in. Roberta Lewandowskiego, Matty'ego Casha czy Jana Bednarka.

Koszulka została wystawiona na licytację, która trwać ma do 2 listopada. "Pomóż Adrianowi wygrać najtrudniejszy mecz życia! Na licytację na Facebooku, trafia oryginalna koszulka treningowa reprezentacji Polski, przekazana przez Kamila Grosickiego, prosto ze zgrupowania z początku października - i dwóch wygranych meczach naszej kadry!" - reklamowano licytację na profilach pary w mediach społecznościowych.

Rozwiń

Kamil Grosicki podczas pożegnalnego meczu w reprezentacji Polski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Robert Lewandowski i Kamil Grosicki Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP