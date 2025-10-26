Kamil Grosicki nawet się nie wahał, piękny gest gwiazdy. W sieci wielkie poruszenie
Kamil Grosicki postanowił zadziałać, gdy usłyszał wołanie o pomoc. Uczestnicy programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", Anita i Adrian, ze względu na chorobę Adriana, utworzyli zbiórkę pieniężną na jego leczenie. Zebrać muszą około trzech milionów złotych. W pewnym momencie do gry dołączył Grosicki, który postanowił przekazać parze coś, co znacznie może pomóc w zbieraniu środków. Był to niewątpliwie piękny gest piłkarza.
Adrian Szymkowiak ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" usłyszał jakiś czas temu koszmarną diagnozę - wykryto u niego guz mózgu, glejaka IV stopnia. W następnych miesiącach niegdysiejszy uczestnik programu przeszedł dwie operacje, a później zaczął szukać dla siebie możliwości specjalistycznej terapii. Jej koszty okazały się być jednak ogromne.
Adrian i Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" potrzebowali pomocy
Jak na razie, na kilka tygodni po operacji, wieści były dobre. Nie wykryto nawrotu guza u uczestnika programu. Glejaki to bardzo złośliwe nowotwory i zaliczają częste nawroty. Dla chorego najbliższe miesiące będą kluczowe i wymagają specjalistycznego leczenia.
Terapia, którą znaleźli Adrian z Anitą, musiałaby odbywać się poza granicami Polski, a jej koszt wynosił ok. 3 mln zł. Para szybko zaczęła organizować licytacje przedmiotów ofiarowywanych przez przyjaciół i życzliwe osoby, które zdecydowały się coś przekazać.
Kamil Grosicki zdobył się na piękny gest. Podarował koszulkę
"Trzy grosze" postanowił dorzucić Kamil Grosicki. Oddał on Szymaniakowi swoją koszulkę z podpisami gwiazd reprezentacji Polski, w tym m.in. Roberta Lewandowskiego, Matty'ego Casha czy Jana Bednarka.
Najpierw córka Tajnera potwierdziła rozstanie z narzeczonym, a 2 dni później takie doniesienia. Wiśniewski ujawnił prawdę, mówi to wprost
Koszulka została wystawiona na licytację, która trwać ma do 2 listopada. "Pomóż Adrianowi wygrać najtrudniejszy mecz życia! Na licytację na Facebooku, trafia oryginalna koszulka treningowa reprezentacji Polski, przekazana przez Kamila Grosickiego, prosto ze zgrupowania z początku października - i dwóch wygranych meczach naszej kadry!" - reklamowano licytację na profilach pary w mediach społecznościowych.