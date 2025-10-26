Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kamil Grosicki nawet się nie wahał, piękny gest gwiazdy. W sieci wielkie poruszenie

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Kamil Grosicki postanowił zadziałać, gdy usłyszał wołanie o pomoc. Uczestnicy programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", Anita i Adrian, ze względu na chorobę Adriana, utworzyli zbiórkę pieniężną na jego leczenie. Zebrać muszą około trzech milionów złotych. W pewnym momencie do gry dołączył Grosicki, który postanowił przekazać parze coś, co znacznie może pomóc w zbieraniu środków. Był to niewątpliwie piękny gest piłkarza.

Kamil Grosicki
Kamil GrosickiAFP

Adrian Szymkowiak ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" usłyszał jakiś czas temu koszmarną diagnozę - wykryto u niego guz mózgu, glejaka IV stopnia. W następnych miesiącach niegdysiejszy uczestnik programu przeszedł dwie operacje, a później zaczął szukać dla siebie możliwości specjalistycznej terapii. Jej koszty okazały się być jednak ogromne.

Adrian i Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" potrzebowali pomocy

Jak na razie, na kilka tygodni po operacji, wieści były dobre. Nie wykryto nawrotu guza u uczestnika programu. Glejaki to bardzo złośliwe nowotwory i zaliczają częste nawroty. Dla chorego najbliższe miesiące będą kluczowe i wymagają specjalistycznego leczenia.

DJB: Powrót Kamila Grosickiego do reprezentacji to zaskoczenie? WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO

Terapia, którą znaleźli Adrian z Anitą, musiałaby odbywać się poza granicami Polski, a jej koszt wynosił ok. 3 mln zł. Para szybko zaczęła organizować licytacje przedmiotów ofiarowywanych przez przyjaciół i życzliwe osoby, które zdecydowały się coś przekazać.

Kamil Grosicki zdobył się na piękny gest. Podarował koszulkę

"Trzy grosze" postanowił dorzucić Kamil Grosicki. Oddał on Szymaniakowi swoją koszulkę z podpisami gwiazd reprezentacji Polski, w tym m.in. Roberta Lewandowskiego, Matty'ego Casha czy Jana Bednarka.

Koszulka została wystawiona na licytację, która trwać ma do 2 listopada. "Pomóż Adrianowi wygrać najtrudniejszy mecz życia! Na licytację na Facebooku, trafia oryginalna koszulka treningowa reprezentacji Polski, przekazana przez Kamila Grosickiego, prosto ze zgrupowania z początku października - i dwóch wygranych meczach naszej kadry!" - reklamowano licytację na profilach pary w mediach społecznościowych.

Piłkarz w białoczerwonym stroju z numerem 11 podnosi ręce do góry, klaszcząc w stronę publiczności na stadionie; w tle rozmyta widownia i fragment boiska.
Kamil Grosicki podczas pożegnalnego meczu w reprezentacji PolskiAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
Robert Lewandowski i Kamil Grosicki
Robert Lewandowski i Kamil GrosickiFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

