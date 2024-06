Pewnie już się domyślacie, dlaczego tutaj jestem. Dzisiaj przed treningiem z dumą i honorem przekazałem informację selekcjonerowi i kolegom z drużyny, że to zgrupowanie będzie ostatnim w mojej karierze. Jest to piękna chwila i zarazem smutna, bo przez kilkanaście lat dla mnie przyjazdy na zgrupowanie to było coś więcej niż zwykłe mecze

~ wyznał zawodnik podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej.