Kamil Glik otworzył sobie nową drogę w życiu. Ogłosił to razem z żoną

Kibice reprezentacji Polski przez ponad dekadę mogli podziwiać występy Kamila Glika z orzełkiem na piersi. Defensor w seniorskiej kadrze zadebiutował w styczniu 2010 roku podczas meczu z Tajlandią, w którym strzelił premierowego gola.

W kolejnych latach rola Glika w narodowej kadrze stale rosła. Pochodzący z Górnego Śląska zawodnik stał się liderem polskiej defensywy, reprezentując nasz kraj na mistrzostwach Europy w 2016 i 2021 roku oraz na mundialach w 2018 i 2022 roku.

Na niwie klubowej Glik największe sukcesy osiągał z AS Monaco, sięgając z tą drużyną po mistrzostwo Francji oraz półfinał Ligi Mistrzów. Polak przez długie lata związany był z Włochami, reprezentując barwy Torino oraz Benevento.

Takie jest wykształcenie Kamila Glika. Wielu kibiców nie zdawało sobie z tego sprawy

Glik w 2023 roku postanowił wrócić do ojczyzny, wiążąc się kontraktem z Cracovią. Dzisiaj 38-latek jest niedługo po wyleczeniu groźnej kontuzji kolana i przygotowuje się do kolejnego sezonu Ekstraklasy. Niedawno defensor przedłużył umowę z klubem o kolejny sezon.

Niewykluczone, że zbliżająca się kampania będzie ostatnią w sportowej karierze Glika. Póki co sam zawodnik nie dawał żadnych sygnałów w tej sprawie. Tak czy siak, 103-krotny reprezentant Polski musi powoli myśleć o swoim życiu na sportowej emeryturze.

Z pewnością jedną z opcji będzie pozostanie przy piłce nożnej w nowej roli. Glik jednak nie ma zamiaru ograniczać się jedynie do futbolu, czego ostateczny dowód dał w 2022 roku. 21 września piłkarz wraz z małżonką podzielili się radosną, lecz dla wielu być może niespodziewaną nowiną.

Glik w wieku 34 lat zdobył wykształcenie wyższe uzyskując tytuł licencjata z zarządzania uzyskany w Warszawskiej Szkole Zarządzania - Szkole Wyższej. Tego samego dnia swój dyplom uzyskała również małżonka piłkarza Marta Glik. Dla piłkarza był to kolejny krok w jego edukacji - maturę zdał w 2017 roku licząc wówczas 29 wiosen.

- Dzień dobry. Przez cale życie razem i tą drogę też wspólnie przeszliśmy z moją ukochaną Martą. Pozdrawiamy szczęśliwi wszystkich - ogłosił Glik za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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Kamil Glik Foto Olimpik/NurPhoto AFP





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