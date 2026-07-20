Kamery tego nie pokazały. Polska flaga na finale MŚ. Oto z jakiego miasta

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

W niedzielny wieczór poznaliśmy kolejnego mistrza świata w piłce nożnej mężczyzn. Po dogrywce Hiszpanie pokonali Argentyńczyków 1:0, a zwycięską bramkę dla "La Furia Roja" zdobył Ferran Torres. Podczas finałowego starcia nie zabrakło... biało-czerwonym wątków. W loży VIP zasiadł bowiem Robert Lewandowski, a tuż przy murawie na trybunach pojawiła się polska flaga. Wiadomo, z jakiego miasta przybyli kibice.

Polska flaga na meczu Hiszpania - Argentyna w finale mistrzostw świata
Polska flaga na meczu Hiszpania - Argentyna w finale mistrzostw świataX/oleksieradz, PATRICIA DE MELO MOREIRAAFP

Stało się. Po 39 dniach rywalizacji poznaliśmy kolejnego mistrza świata w piłce nożnej mężczyzn. Hiszpania po dogrywce pokonała Argentynę 1:0, a zwycięską bramkę dla czempionów Starego Kontynentu zdobył w 106. minucie Ferran Torres. Wszystkiemu z loży VIP przyglądał się Robert Lewandowski. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski skorzystał z przywileju od Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. "Jako zwycięzca nagrody FIFA Best mam możliwość korzystania z tego typu zaproszeń dożywotnio" - wyjawił w rozmowie z WP SportoweFakty "Lewy", który po tę nagrodę sięgał dwukrotnie - w latach 2020 i 2021.

Robert Lewandowski pojawił się na finale mundialu i się zaczęło. "Ikona"

Snajper Chicago Fire nie był jednak jedynym Polakiem, który miał okazję obejrzeć starcie Hiszpanów i Argentyńczyków z trybun MetLife Stadium. W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, na którym zobaczyć mogliśmy... polską flagę rozwieszoną na trybunach blisko murawy. Jak się okazało, kibice, którzy przynieśli ze sobą flagę, na mundial przyjechali aż z Chojnic w województwie pomorskim.

Wielkie emocje w finale mistrzostw świata

Tego wieczoru emocji na MetLife Stadium nie brakowało - od samego początku oglądać mogliśmy niezbyt czyste zagrania ze strony piłkarzy obu drużyn, znacznie więcej tego typu zachowań obserwować można było ze strony "Albicelestes". Slavko Vincić z początku pozwalał na to zawodnikom, jednak ostatecznie zmuszony był rozpocząć rozdawanie żółtych kartek. W doliczonym czasie drugiej połowy czerwony kartonik obejrzał Enzo Fernandez i przez resztę spotkania mistrzowie świata z Kataru grali w osłabieniu.

W 106. minucie tytuł czempiona zapewnił Hiszpanom Ferran Torres, który zdołał przechytrzyć Emiliano Martineza i wpisał się na listę strzelców. Mecz zakończył się triumfem "La Furia Roja" 1:0. Po raz ostatni Hiszpanie po tytuł czempiona sięgnęli w 2010 roku.

Świętowanie przerwane. Bijatyka na murawie. Sceny z Messim poszły w świat

Dwóch piłkarzy rywalizujących o piłkę na murawie podczas meczu, jeden z zawodników w biało-błękitnym stroju wykonuje dynamiczny ruch nogą próbując przejąć piłkę, a tuż obok znajduje się dwóch zawodników w czerwono-niebieskich strojach, skupionych na grze.
Hiszpania - ArgentynaPATRICIA DE MELO MOREIRAAFP
Pięciu piłkarzy rywalizuje o piłkę na murawie, zawodnik w czerwonej koszulce próbuje przedrzeć się przez obronę czterech przeciwników w biało-błękitnych strojach.
Hiszpania - ArgentynaTIMOTHY A. CLARY AFP
Młody piłkarz w czerwonej koszulce reprezentacji Hiszpanii z numerem 19 i opaską na głowie stoi na boisku podczas meczu.
Lamine YamalJustin SetterfieldAFP


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