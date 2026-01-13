Kajetanowicz podjął decyzję ws. WOŚP. Jurek Owsiak już to wie

Zbliża się kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a wraz z nim tradycyjna fala sportowych gestów solidarności. Wielu znanych zawodników i mistrzów dołącza do akcji, przekazując na aukcje wyjątkowe pamiątki, które niosą ze sobą nie tylko materialną wartość, ale też ogromny ładunek emocji. To właśnie takie przedmioty przyciągają uwagę licytujących i pomagają w zbiórce środków na wsparcie dziecięcej medycyny. Do tego szlachetnego grona w ostatnich dniach dołączył Kajetan Kajetanowicz, jeden z najbardziej utytułowanych polskich kierowców rajdowych.

Kajetanowicz od lat należy do światowej czołówki rajdów samochodowych. Wielokrotny mistrz Europy, triumfator klasyfikacji WRC2 i WRC2 Challenger, a także reprezentant ORLEN Rally Team, konsekwentnie budował swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Jego starty w Rajdowych Mistrzostwach Świata to synonim profesjonalizmu, determinacji i walki do ostatniego kilometra odcinka specjalnego. "Kajto" wielokrotnie podkreślał, że sport to dla niego nie tylko rywalizacja, ale także odpowiedzialność i chęć dawania dobrego przykładu - również poza trasą.

Kajetan Kajetanowicz gra z WOŚP. Wielka gratka dla kibiców

Tym razem rajdowiec postanowił wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy - i to w wyjątkowy sposób. Na aukcję trafił jego kombinezon rajdowy z sezonu 2025 Rajdowych Mistrzostw Świata WRC. To dokładnie ten strój, w którym Kajetanowicz rywalizował m.in. w Rajdach Safari, Portugalii, Sardynii, Akropolu, Paragwaju, Chile oraz Arabii Saudyjskiej. Kombinezon towarzyszył mu na czterech kontynentach, w ekstremalnych warunkach - od afrykańskiego upału, przez kurz i błoto, aż po deszczowe i wymagające trasy Europy.

Jak czytamy w opisie aukcji, nie jest to zwykły element rajdowego wyposażenia, lecz symbol odwagi, siły i charakteru mistrza świata. Został wykonany specjalnie dla Kajetanowicza, spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa i posiada atesty Międzynarodowej Federacji Samochodowej FIA. Zwycięzca licytacji otrzyma kombinezon oprawiony w ramę, z ozdobną tabliczką oraz odręcznym autografem kierowcy. "Licytując kombinezon "Kajto", otwierasz dla dzieci swoje wielkie serce i zdobywasz kawałek prawdziwej rajdowej historii" - podkreślono w opisie.

