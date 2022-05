Głośnym echem odbiły się groźby wspierającego Władimira Putina szefa Republiki Czeczeńskiej, Ramzana Kadyrowa, pod adresem Polaków. Polityk sugerował, że następnym (po Ukrainie) celem ataków może być Polska . "Ukraina to już zamknięta kwestia. Polsko, co chcesz osiągnąć? Po Ukrainie, jeśli będzie zlecenie, w sześć sekund udowodnimy, do czego jesteśmy zdolni. Lepiej zabierzcie broń i najemników i oficjalnie przeproście naszego ambasadora [Czeczenia wchodzi w skład Federacji Rosyjskiej - red.]" - mówił na jednym z nagrań.

W swojej wypowiedzi nawiązywał do incydentu z 9 maja, kiedy to rosyjski ambasador został w Warszawie oblany czerwoną farbą przez ukraińską aktywistkę.

Wypowiedź Kadyrowa skomentował generał Roman Polko. Zasygnalizował, że słów Czeczena nie traktuje zbyt poważnie. "W sztuce wojennej [Kadyrow] to taki Marcin Najman, który walczył i ciągle przegrywał. Postać groteskowa, śmieszna - stwierdził w "Fakcie" były dowódca GROM.

Najman poczuł się wywołany do tablicy. Wyjaśnił, że porównanie eksperta przyjął z ubolewaniem.

Marcin Najman reaguje na porównanie go do Kadyrowa. Bardzo mu się to nie spodobało

W nagraniu umieszczonym w serwisie YouTube zawodnik MMA zaznaczył, że generała Polko "ceni jako świetnego stratega i doświadczonego żołnierza". Ma świadomość, że brał on udział w wielu misjach pokojowych, stabilizacyjnych oraz wojennych i tym bardziej jest rozczarowany jego słowami.

Ubolewam, panie generale, że daje się pan, niestety, uwieść propagandzie, a jak wiemy, dzisiejsza doktryna wojenna to jest również propaganda. Rosja jest w tym wyśmienita. Zaklinanie rzeczywistości, wydawanie fake newsów... Wojna propagandowa jest wielkim orężem w rękach Rosji. Wydaje mi się, że chyba największym. Ubolewam dlatego, że pomimo jest pan znakomitym żołnierzem, to ulega pan również tym wszystkim medialnym, propagandowym przekazom - powiedział.

Wyjaśnił, dlaczego jego zdaniem porównywanie go do Kadyrowa jest bardzo nietrafione. "Ja mam 33 zawodowe walki na koncie, z czego 19 wygranych, 14 przegranych, więc czy to aby na pewno jest dobry przykład? Porównywanie w ten sposób Kadyrowa do mnie?" - stwierdził.

Sportowiec podkreślił, że jest nonkonformistą i nie daje sobą manipulować. To znacznie go różni od przywódcy Czeczenii, który - jak przekazał Najman - wcale nie jest prawdziwym przedstawicielem swojego kraju, a człowiekiem podporządkowanym Rosji i Putinowi, a także "twarzą podboju Rosjan na Czeczenach".

Na koniec Marcin Najman raz jeszcze bezpośrednio zwrócił się do generała Polko.

Po pierwsze: dał pan się, że tak powiem, zwieść fałszywemu przekazowi medialnemu co do mnie, a po drugie, sługę porównuje pan do mnie, do człowieka, który jest zawsze sam szefem sobie i nigdy w życiu nie poddałby się ani żadnym naciskom, ani żadnym szantażom. Zawsze będę robił po swojemu - podsumował sprawę.

Zdjęcie Generał Roman Polko / Andrzej Iwańczuk / Reporter

Zdjęcie Ramzan Kadyrow / Kirill Kudryavtsev / AFP