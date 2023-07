Kaczmarek zażartował z wakacyjnego zdjęcia Leona. Jego komentarz jest hitem

Powody do świętowania miał również Wilfredo Leon, który rozpoczął finałowe spotkanie fenomenalnie, bowiem popisał się dwoma asami serwisowymi z rzędu w pierwszym secie. Dla gwiazdora Sir Safety Perugia złoty medal był wyjątkową nagrodą, bowiem nasz przyjmujący wrócił do reprezentacji Polski po groźnej kontuzji, która wyeliminowała go z gry, przez co zabrakło go na mistrzostwach świata w 2022 roku i ostatecznie srebrny krążek przeszedł mu koło nosa.