Kacper Tomasiak udzielił wywiadu i się zaczęło. Fani nie wytrzymali, poruszenie w sieci

Kacper Tomasiak szybko stał się bardzo lubiany wśród polskich fanów skoków. Jego skromność i introwertyzm zyskały mu sporo sympatii. Widać także, że póki co młody sportowiec musi jeszcze wyrobić się w udzielaniu wywiadów. Zdaje się jednak, że ta umiejętność przyjdzie do niego z czasem.

Kacper Tomasiak udzielił wywiadu

Dla wielu fanów to była prawdziwa gratka - Kacper Tomasiak udzielił obszernego wywiadu już po sezonie. W rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem dla Sport.pl pytany był o różne krążące wokół niego doniesienia, a także o kwestie związane z jego przyszłością. Wcześniej Tomasiak bardzo zwięźle odpowiadał na podobne pytania, tym razem nie było inaczej.

Szybko zauważyli to fani skoczka, którzy przytaczali niektóre z jego wypowiedzi, szczególnie te, w których wspominał, że nie myślał o danej sprawie lub że czegoś nie wie. Niektórzy z nich porównali jego styl wypowiedzi do tego prezentowanego przez Ryoyu Kobayashiego, który w tym sezonie pokazał się z dość zaskakującej strony.

Kacper Tomasiak oczami fanów. Mnóstwo śmiechu

"Dla mnie wywarem, a w tym przypadku chyba bardziej esencją Kacpra Tomasiaka są te odpowiedzi na pytania. Jedyny w swoim rodzaju", "Kacper Tomasiak to jest definicja niskiego kortyzolu. Najlepszy wywiad ze skoczkiem od czasu słynnej rozmowy z Ryoyu Kobayashim", "Chciałbym zobaczyć debatę Ryoyu - Tomasiak", "Czy Kacper Tomasiak ma czasem jakieś myśli?" - pisali fani zawodnika na portalu X, nawiązując do opublikowanego wywiadu.

"Ogółem Tomasiak to jest turbo nieciekawa osoba do rozmowy - nie ma kompletnie nic ciekawego do powiedzenia (uwielbiam go). Dla dziennikarza to w ogóle musi być koszmar - prowadzić wywiad z kimś takim, a ja się zmęczyłam czytając. Nawet we wpisie to widać, tylko jakie dziennikarz zadał pytania, bo odpowiedź z grubsza wszędzie taka sama: nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym" - zauważyła jedna z użytkowniczek.

Widać jednak było, że niemal wszyscy odnoszą się do Tomasiaka z dużą sympatią. Niektórzy prosili nawet wprost, żeby się nie zmieniał, inni machali ręką i twierdzili, że jeszcze się wyrobi. Skoczek ma jeszcze mnóstwo czasu na to, by podszkolić się w występach medialnych. Na razie najważniejszy dla niego jest wciąż sport.

Kacper Tomasiak ANDRZEJ BANAS East News

Kacper Tomasiak EXPA/ Tadeusz Mieczynski East News

