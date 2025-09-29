Już wszystko jasne ws. Halftime Show. Organizatorzy Super Bowl ogłaszają
Super Bowl to od lat nie tylko finał futbolu amerykańskiego, ale i największe widowisko sportowo-rozrywkowe na świecie. Miliony kibiców zasiadają przed telewizorami, by śledzić emocjonujący mecz, ale równie wielu czeka na coś innego - Halftime Show. W 2026 roku to wyjątkowe zadanie przypadnie artyście, który w ostatnich latach stał się globalnym fenomenem.
31-letni Benito Antonio Martinez Ocasio, znany szerzej jako Bad Bunny, wystąpi 8 lutego na Levi's Stadium w Santa Clara. To właśnie tam, w Kalifornii, odbędzie się finał ligi NFL. Informację o wyborze Portorykańczyka ogłosili wspólnie NFL, Apple Music i Roc Nation - czyli podmioty odpowiadające od kilku lat za oprawę muzyczną Super Bowl.
Bad Bunny wystąpi na Super Bowl LX Halftime Show
Bad Bunny ma już status megagwiazdy. Jest trzykrotnym laureatem nagrody Grammy i aż dwunastokrotnym zdobywcą Latin Grammy. Zyskał sławę jako ambasador muzyki latynoskiej, ale jego twórczość wykracza daleko poza gatunkowe ramy. W całości hiszpańskojęzyczny album "Un Verano Sin Ti" stał się jednym z najchętniej słuchanych wydawnictw na świecie, a wydany w tym roku "Debi Tirar Mas Fotos" tylko umocnił jego pozycję.
"Wiemy, że jego dynamiczne występy, kreatywna wizja i głęboka więź z fanami dostarczą niezapomnianych wrażeń, jakich oczekujemy od tego kultowego momentu" - podkreślił Jon Barker, wiceprezes ds. globalnej produkcji wydarzeń w NFL, cytowany przez ESPN.
Trudno się dziwić wyborowi. We wrześniu Bad Bunny wystąpił w Portoryko przed gigantyczną publicznością - ponad 500 tysięcy fanów pojawiło się na jego koncercie. To liczby, które pokazują skalę popularności artysty. W połączeniu z miliardami odtworzeń jego utworów w serwisach streamingowych sprawiają, że jest on jednym z najbardziej wpływowych muzyków młodego pokolenia.
Poprzeczka dla Bad Bunny'ego wisi wyjątkowo wysoko. W 2025 roku Kendrick Lamar ustanowił rekord oglądalności Halftime Show - jego występ obejrzało 133,5 miliona widzów, co przebiło nawet legendarne show Michaela Jacksona z 1993 roku. NFL liczy, że portorykański gwiazdor powtórzy ten sukces, a być może sam zapisze się w historii jako twórca najbardziej oglądanego koncertu w przerwie Super Bowl.
Jedno jest pewne: 8 lutego 2026 roku świat ponownie wstrzyma oddech nie tylko dla futbolowych emocji, ale także dla muzycznego widowiska. Bad Bunny stanie przed wyzwaniem, które dla wielu artystów jest szczytem kariery - i wszystko wskazuje na to, że wykorzysta tę szansę w pełni.