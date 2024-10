Na początku października rozpoczęła się przerwa od rozgrywek klubowych. Piłkarze powrócili bowiem do swoich krajów, aby przygotować się do kolejnych meczów reprezentacyjnych w ramach Ligi Narodów . "Biało-Czerwoni" w najbliższych dniach zmierzą się z dwoma groźnymi rywalami - najpierw w sobotę 12 października przyjdzie im zagrać z Portugalią , trzy dni później natomiast pojedynkować się będą z piłkarzami z Chorwacji .

Cristiano Ronaldo i spółka także rozpoczęli już zgrupowanie przed kolejnymi meczami Ligi Narodów. Będą oni mieli jednak nieco mniej czasu na przygotowanie do meczu z reprezentantami naszego kraju - wszystko przez podróż do Polski . Dziennikarzom Faktu udało się już ustalić, w którym hotelu zatrzymają się podopieczni Roberto Martineza . Pewne jest jedno - panowie nie będą mogli narzekać na brak luksusu.

Media: To w tym hotelu piłkarze z Portugalii zatrzymają się na czas pobytu w Polsce

Wszystko wskazuje na to, że portugalscy piłkarze przez kilka dni pomieszkiwać będą w pięciogwiazdkowym hotelu The WestIn Warsaw. Do wyboru goście mają różnego rodzaju pokoje, od klasycznych pokoi gościnnych po Apartamenty Prezydenckie. Dlatego też ceny za noc rozpoczynają się od około 593 złotych, a kończą na około 2441 złotych.