Już wszystko jasne. To tutaj zamieszka Szczęsny po transferze do Barcelony

Wzrok kibiców i władz "Blaugrany" od razu padł wówczas na Wojciecha Szczęsnego, który w sierpniu ogłosił przejście na sportową emeryturę - oznaczało to bowiem, że Polak nie ma innego klubu i to właśnie jego najłatwiej będzie namówić na współpracę. Z początku jednak "Szczena" był dość sceptycznie nastawiony do powrotu na boisko. "Nikt Wam marzyć nie zabroni" - takimi słowami skomentował wówczas plotki mówiące o jego transferze do hiszpańskiego klubu. Ostatecznie jednak dał się przekonać i 2 października oficjalnie został piłkarzem FC Barcelona.