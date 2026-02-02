Już wiadomo ws. Zillmann i Lesar. Zaskakujący koniec

W ostatnim czasie zarówno Zillmann jak i Lesar zaangażowały się w wiele akcji związanych z tańcem, wspólnie też pojawiały się też na ściankach - robiono im zdjęcia m.in. na Gali Mistrzów Sportu. Obie panie, choć nie zadeklarowały nigdy, jaka łączy je relacja, spędzają ze sobą bardzo dużo czasu i wspominały o planach zamieszkania pod jednym dachem.

Zillmann i Lesar razem dla WOŚP

Na 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Katarzyna Zillmann i Janja Lesar postanowiły przygotować coś specjalnego. Wioślarka i tancerka zdecydowały się wystawić na aukcję coś, co wielu ich fanom mogło sprawić ogromną radość.

"Kasia Zillmann i Janja Lesar zapraszają na wspólny trening tańca, następnie zabierają na kolację. Całość odbędzie się w Warszawie po uzgodnieniu terminu z dziewczynami. Możecie przyjść w pojedynkę możecie przyjść parą. Nauczymy Was podstaw, dzięki którym będą Was podziwiać z opuszczoną koparą!" - można było przeczytać w opisie licytacji.

Okazało się, że już na samym początku zainteresowanie ich propozycją było spore. Aukcja trwała do 1 lutego o godziny 21:00. Wiadomo już, ile Zillmann i Lesar będą mogły ofiarować na rzecz WOŚP.

Zillmann i Lesar już szykują się na lekcję tańca. Tyle zebrały na WOŚP

Wydawało się, że słynnemu duetowi uda się przebić magiczną barierę 10 000 zł. Na niedługo przed końcem aukcji brakowało o tego celu jedynie 12 zł. Ostatecznie jednak tej kwoty nie udało się uzyskać, ale Zillmann i Lesar mogą być z siebie zadowolone.

Dzięki nim na konto WOŚP wpadnie 9988 zł, a szczęśliwiec, któremu udało się zlicytować spotkanie z pewnością będzie zadowolony z przygody, jaką zafundują mu półfinalistki "Tańca z Gwiazdami". To dla nich kolejny spory sukces.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "Tańcu z gwiazdami" Adam Jankowski/REPORTER East News

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar Adam Jankowski/REPORTER Reporter

