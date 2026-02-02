Już wiadomo ws. Zillmann i Lesar. Zaskakujący koniec
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar stały się po jesiennym sezonie "Tańca z Gwiazdami" jedną z najgorętszych par show-biznesu. Wioślarka i tancerka znalazły w tanecznych krokach wspólny język i stały się sobie niezwykle bliskie. W tym roku postanowiły również wspomóc szczytny cel i wystawiły wyjątkową aukcję na 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 1 lutego poznano rezultat ich działań.
W ostatnim czasie zarówno Zillmann jak i Lesar zaangażowały się w wiele akcji związanych z tańcem, wspólnie też pojawiały się też na ściankach - robiono im zdjęcia m.in. na Gali Mistrzów Sportu. Obie panie, choć nie zadeklarowały nigdy, jaka łączy je relacja, spędzają ze sobą bardzo dużo czasu i wspominały o planach zamieszkania pod jednym dachem.
Zillmann i Lesar razem dla WOŚP
Na 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Katarzyna Zillmann i Janja Lesar postanowiły przygotować coś specjalnego. Wioślarka i tancerka zdecydowały się wystawić na aukcję coś, co wielu ich fanom mogło sprawić ogromną radość.
"Kasia Zillmann i Janja Lesar zapraszają na wspólny trening tańca, następnie zabierają na kolację. Całość odbędzie się w Warszawie po uzgodnieniu terminu z dziewczynami. Możecie przyjść w pojedynkę możecie przyjść parą. Nauczymy Was podstaw, dzięki którym będą Was podziwiać z opuszczoną koparą!" - można było przeczytać w opisie licytacji.
Okazało się, że już na samym początku zainteresowanie ich propozycją było spore. Aukcja trwała do 1 lutego o godziny 21:00. Wiadomo już, ile Zillmann i Lesar będą mogły ofiarować na rzecz WOŚP.
Zillmann i Lesar już szykują się na lekcję tańca. Tyle zebrały na WOŚP
Wydawało się, że słynnemu duetowi uda się przebić magiczną barierę 10 000 zł. Na niedługo przed końcem aukcji brakowało o tego celu jedynie 12 zł. Ostatecznie jednak tej kwoty nie udało się uzyskać, ale Zillmann i Lesar mogą być z siebie zadowolone.
Dzięki nim na konto WOŚP wpadnie 9988 zł, a szczęśliwiec, któremu udało się zlicytować spotkanie z pewnością będzie zadowolony z przygody, jaką zafundują mu półfinalistki "Tańca z Gwiazdami". To dla nich kolejny spory sukces.