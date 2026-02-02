Partner merytoryczny: Eleven Sports

Już wiadomo ws. Zillmann i Lesar. Zaskakujący koniec

Anna Dymarczyk

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar stały się po jesiennym sezonie "Tańca z Gwiazdami" jedną z najgorętszych par show-biznesu. Wioślarka i tancerka znalazły w tanecznych krokach wspólny język i stały się sobie niezwykle bliskie. W tym roku postanowiły również wspomóc szczytny cel i wystawiły wyjątkową aukcję na 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 1 lutego poznano rezultat ich działań.

Dwie osoby stojące obok siebie w błyszczących, srebrnych i złotych strojach scenicznych z eleganckimi fryzurami, w tle geometryczne wzory w jasnych kolorach.
Katarzyna Zillmann, Janja LesarWojciech OlkusnikEast News

W ostatnim czasie zarówno Zillmann jak i Lesar zaangażowały się w wiele akcji związanych z tańcem, wspólnie też pojawiały się też na ściankach - robiono im zdjęcia m.in. na Gali Mistrzów Sportu. Obie panie, choć nie zadeklarowały nigdy, jaka łączy je relacja, spędzają ze sobą bardzo dużo czasu i wspominały o planach zamieszkania pod jednym dachem.

Zillmann i Lesar razem dla WOŚP

Na 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Katarzyna Zillmann i Janja Lesar postanowiły przygotować coś specjalnego. Wioślarka i tancerka zdecydowały się wystawić na aukcję coś, co wielu ich fanom mogło sprawić ogromną radość.

"Kasia Zillmann i Janja Lesar zapraszają na wspólny trening tańca, następnie zabierają na kolację. Całość odbędzie się w Warszawie po uzgodnieniu terminu z dziewczynami. Możecie przyjść w pojedynkę możecie przyjść parą. Nauczymy Was podstaw, dzięki którym będą Was podziwiać z opuszczoną koparą!" - można było przeczytać w opisie licytacji.

Okazało się, że już na samym początku zainteresowanie ich propozycją było spore. Aukcja trwała do 1 lutego o godziny 21:00. Wiadomo już, ile Zillmann i Lesar będą mogły ofiarować na rzecz WOŚP.

Zillmann i Lesar już szykują się na lekcję tańca. Tyle zebrały na WOŚP

Wydawało się, że słynnemu duetowi uda się przebić magiczną barierę 10 000 zł. Na niedługo przed końcem aukcji brakowało o tego celu jedynie 12 zł. Ostatecznie jednak tej kwoty nie udało się uzyskać, ale Zillmann i Lesar mogą być z siebie zadowolone.

Dzięki nim na konto WOŚP wpadnie 9988 zł, a szczęśliwiec, któremu udało się zlicytować spotkanie z pewnością będzie zadowolony z przygody, jaką zafundują mu półfinalistki "Tańca z Gwiazdami". To dla nich kolejny spory sukces.

Dwie kobiety stoją blisko siebie na scenie, obie są ubrane elegancko, jedna w garnitur z krawatem, druga w biały koszuli i kamizelce, na ich twarzach widoczne są uśmiechy, a tło oświetlone jest fioletowym światłem.
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "Tańcu z gwiazdami"Adam Jankowski/REPORTEREast News
Dwie osoby obejmujące się, patrzące sobie w oczy z radością na tle rozświetlonego, ciepłego tła, gest bliskości i uczucia.
Katarzyna Zillmann i Janja LesarAdam Jankowski/REPORTERReporter
