Już wiadomo, po co Lewandowska znienacka przyleciała do Polski. Doczekała się

Anna Lewandowska odebrała statuetkę na gali Marka Roku

Tak prezentowała się na gali

Anna Lewandowska oprócz zamiłowania do sportu i zdrowego stylu życia, znana jest także ze śledzenia modowych trendów. Od czasu do czasu bywa na światowych tygodniach mody i choć na co dzień zwykle nosi sportowe ubrania, to podczas wielkich wyjść zawsze prezentuje się stylowo, mając na sobie ubrania od znanych domów mody.