Książę William wspiera angielskich piłkarzy przed meczem z Hiszpanią. Padły piękne słowa

Na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem na stadionie w Berlinie emocje sięgają zenitu. Media na całym kontynencie mocno rozpisują się o drużynach z Anglii i Hiszpanii, oceniając ich szansę na wygraną. Od komentarzy nie powstrzymują się także osoby, które na pierwszy rzut oka ze sportem niewiele mają wspólnego. Na publikację wyjątkowego wpisu tuż przed finałem Euro 2024 zdecydował się m.in. książę William . Członek Brytyjskiej Rodziny Królewskiej zwrócił się bezpośrednio do Harry'ego Kane'a i spółki, aby zmotywować ich do walki o tytuł europejskiego czempiona.

"Jesteśmy z Was wszystkich bardzo dumni. Jeszcze tylko ostatni krok, aby dokończyć pracę! Wyjdźcie i pokażcie światu, na co Was stać. Wierzymy w Was" - przekazał na oficjalnym profilu Pałacu Kensington na platformie X (dawniej Twitter).