Już nie Lewandowski? Sławna piłkarka rozwiała wszelkie wątpliwości

Zamieszanie z udziałem Roberta Lewandowskiego nadal trwa. Wszystko zaczęło się w listopadzie. W starciu z Osasuną napastnik "Barcy" dostał czerwoną kartkę. Schodząc z boiska wykonał kontrowersyjny gest pocierania nosem w kierunku sędziego. 34-latek został ukarany trzema meczami zawieszenia. Klub jednak nie zamierzał składać broni. Sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia przez Trybunał Administracyjny do spraw Sportu, w efekcie czego piłkarz mógł wystąpić w meczu z Espanyolem.

