Już huczy o tym, co zrobił książę William. Polak w samym centrum, jest nagranie

Po pierwszym meczu półfinałowym Ligi Europy, bliżej upragnionego awansu była ekipa Nottingham Forest, jednak jasne było, że jednobramkowa zaliczka może szybko stopnieć. Tak się w istocie stało. Piłkarze Unaia Emery'ego rzucili się do odrabiania strat, co udało im się już w 36. minucie za sprawą Olliego Watkinsa.

Ostatecznie ekipa z Mattym Cashem w składzie nie pozostawiła żadnych złudzeń i wygrała w rewanżu 4:0 (4:1 w dwumeczu), zapewniając sobie awans do wielkiego finału, który odbędzie się 20 maja w Stambule. Wszystko z trybun bacznie obserwować specjalny gość - książe William.

Syn obecnego króla Wielkiej Brytanii i następca tronu dał się ponieść emocjom, reagując wybuchem radości po każdej strzelonej bramce przez "The Villans", co uchwyciły oczywiście kamery znajdujące się na stadionie. Brytyjskie media nie mogły oczywiście przejść obok tego obojętnie, podobnie jak media społecznościowe. Emocjonalne reakcje przyszłego monarchy szybko zaczęły zyskiwać masę polubień w kolejnych postach.

- Bramka otwierająca Olliego Watkinsa i rzut karny Emi Buendii dały Villi prowadzenie tego wieczoru, a następnie w dwumeczu. Po tym meczu nie było już żadnych wątpliwości co do gry, która zyskała nawet aprobatę rodziny królewskiej - książę William odwiedził szatnię po meczu, aby złożyć gratulacje - donosi "BBC".

Pojawienie się księcia Williama w szatni "The Villans" po ostatnim gwizdku sędziego również zostało uchwycone na kamerach, a głównymi bohaterami stali się Luca Digne oraz Matty Cash. Z pierwszym z zawodników książe przywitał się niezwykle czule, a z reprezentantem Polski uciął sobie krótką pogawędkę.

Wybór właśnie Aston Villi na ulubiony klub przyszłego władcy mógł zdziwić wiele osób w Wielkiej Brytanii i nie tylko, jednak sam zainteresowany przed laty wyjaśnił, dlaczego to właśnie ekipa z Birmingham jest najbliższa jego sercu.

- Dawno temu, w szkole, wkręciłem się w piłkę nożną na całego. Rozglądałem się za klubami. Wszyscy moi koledzy w szkole byli albo kibicami Manchesteru United, albo Chelsea, a ja nie chciałem trzymać się takich drużyn - powiedział "BBC" w 2015 roku.

Jeszcze niedawno William miał okazję świętować awans Aston Villi do Ligi Mistrzów. Teraz będzie mógł trzymać kciuki za to, aby jego ukochana drużyna podniosła w górę trofeum za wygranie Ligi Europy. W najważniejszym meczu ekipa Matty'ego Casha zmierzy się z niemieckim Freiburgiem.

Książę William na finale kobiecego Euro w Bazylei ANDREA AMATO AFP

Książę William na meczu Aston Villa - Celtic Glasgow JUSTIN TALLIS AFP

Matty Cash Andy Buchanan AFP

