Już dziś pierwszy odcinek półfinałowy "Ninjs vs Ninja - Polska vs reszta świata"

W tym wyjątkowym odcinku znalazło się 42 zawodników - sama elita, która powalczy o finał, czyli 200 tysięcy złotych dla zwycięzcy. Tym razem nagrodę otrzyma również zawodnik, który zajmie drugie miejsce i będzie to 50 tysięcy złotych. Taką samą kwotę dostanie także najlepsza w tej edycji kobieta z tytułem Last Woman Standing.

Na zawodników w półfinale czekają 2 etapy. Podzieleni na podstawie wyników zawodnicy dadzą z siebie wszystko. Jakie będą pory? Z pewnością podzielone na grupy kobiet i mężczyzn. Przegrani z tych rywalizacji pojadą do domu, a zwycięzcy polecą prosto do finału. Drugą szansę otrzyma szóstka najlepszych z przegranych, którzy jeszcze powalczą na power tower. Wygrani na tej przeszkodzie będą ostatnimi, którzy dostaną szansę na walkę w najważniejszym finałowym odcinku.

Wśród najmocniejszych kobiet w tej edycji zobaczymy m.in. naszą wielokrotną zdobywczynię tytułu Last Woman Standing, Katarzynę Jonaczyk z Gdańska oraz Amerykankę - Isabellę Folsom, na którą już czeka w finale mąż ze złotym biletem.

W męskim gronie Polskę reprezentować będą m.in. ulubieńcy widzów - bracia Drzewieccy - Krystian i Damian z Łodzi, maskotka programu - najmniejszy z zawodników z największym poczuciem humoru i dystansem - Sebastian Kasprzak z Warszawy oraz zawodnik, który mimo bardzo młodego wieku, był już 2 razy w finale. To 20-letni Dawid Durkalec z Tychów.

Na półfinałowych torach powieją flagi m.in. ze Szwajcarii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Reprezentantami tych państw będą: Joel Mattli, Leo Janek, Frank Schmidpeter i Thomas Matthews.

Tych emocji nie można przeoczyć! Podgrzewać je będą najlepsi komentatorzy - Łukasz Juras Jurkowski i Jerzy Mielewski, a rozmowy z półfinalistami prowadzić będzie Marta Ćwiertniewicz w swoim w kąciku sportowym.

