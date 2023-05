Jutta Leerdam wprost o swoim ukochanym. Wyznała mu to prosto w twarz

Jake Paul najwyraźniej naprawdę skupił się na budowaniu relacji z utalentowaną łyżwiarką. Bokser jakiś czas temu opublikował na platformie YouTube ckliwe nagranie w którym wyznał, co sądzi o swojej ukochanej. Wyjawił też, jak wygląda jego związek z Juttą Leerdam. Jak się okazało, Amerykanin od początku był zauroczony Holenderką. Co ciekawe, 24-latka nie do końca miała takie same odczucia wobec swojego partnera.