Justyna i Piotr Żyłowie byli małżeństwem przez 12 lat i doczekali się dwojga dzieci: syna Jakuba i córki Karoliny. W 2018 roku para rozwiodła się w atmosferze skandalu. Justyna publicznie przekonywała, że mąż zostawił ją dla innej kobiety i że nie za bardzo interesuje się potomstwem. Ostatecznie byli już małżonkowie doszli do porozumienia i coraz lepiej oswajają się z nową rzeczywistością.

Dzieci mieszkają razem z mamą w domu w Wiśle, ale - jak wspominała Żyła - ona i Piotr dogadują się w sprawie kontaktów ojca z Kubą i Karoliną. Na przykład przy okazji świąt Bożego Narodzenia dzielą się opieką nad nimi i wspólnie ustalają, kto, gdzie i z kim spędza ten wyjątkowy czas.

Problemy w domu Justyny Żyły. Syn nie chce się uczyć

Jednak w codziennym życiu nie brakuje rodzicielskich wyzwań. Kilka tygodni temu była żona skoczka poinformowała, że córka zaczęła sprawiać pewne kłopoty wychowawcze . Dziewczynka zaczęła odmawiać zjadania mięsa i warzyw, co zmartwiło jej matkę.

Jadła wszystko, póki TikTok nie "zwołał" tej mody, że mięso jest ble, zamienniki są złe, warzywa są złe… Szlag mnie trafia. Macie taki sam problem? - dopytywała internautów.

Teraz problemy zaczął sprawiać syn. Jakuba trudno przekonać do nauki...

Kuba jest trochę takim leniuszkiem i taki był od urodzenia. Jest bardzo inteligentny i już dzisiaj wiem, że on krzywdy sobie w życiu nie da zrobić. Obecnie ma taki etap, że się obraził trochę na szkołę, ale dla mnie wykształcenie dzieci jest bardzo ważne - wyznała Justyna w rozmowie z parenting.com.

Okazuje się, że chłopiec rozważa pójście w ślady taty. Już od dawna trenuje skoki i niewykluczone, że właśnie ze sportem zwiąże swoją przyszłość.

Kiedy pytam Kubę: 'Co ty będziesz robił, jak się nie będziesz uczył? Przecież nie znajdziesz dobrej pracy, nie pójdziesz na studia', odpowiada mi, że będzie skoczkiem - wyjaśnia była żona Piotra Żyły.

Córka też ma już sprecyzowane plany. Chciałaby zostać kosmetyczką. Co na to mama? "Najważniejsze jest dla mnie, żeby robili to, co ich uszczęśliwia" - podsumowała.

