Justyna Żyła znów pojawi się w telewizji. Znamy szczegóły, to będzie hit

Żyła niedługo po "Tańcu z Gwiazdami" zrezygnowała z medialnego udzielania się. Później próbowała jeszcze rozwinąć się jako twórczyni przepisów kuchennych i sprzedawała e-booki, ale ostatecznie plan nie wypalił. Głośno zrobiło się o niej znów z powodu ślubu, który wzięła w tym roku z nowym ukochanym.

Justyna Żyła wróci do telewizji?

Justyna Żyła po burzliwym rozwodzie z Piotrem Żyłą próbowała znaleźć sobie miejsce i ułożyć życie na nowo. Kiedy pojawiła się okazja, szukała możliwości zarobku w show-biznesie, ostatecznie jednak nie próbowała brnąć dalej i spróbowała dojść do swoich celów po cichu, udostępniając tylko raz na jakiś czas zdjęcia na swoim Instagramie.

Okazuje się jednak, że to nie był definitywny koniec związków Justyny Żyły z telewizją. Gwiazda znów się w niej pojawi i choć na krótko, to nie wiadomo, czy nie odnowi jej to wspomnień i chęci na to, by spróbować znów swoich sił w rozrywce.

Justyna Żyła ponownie w "Tańcu z Gwiazdami"

Już w niedzielę, 28 września, zostanie wyemitowany jubileuszowy odcinek "Tańca z Gwiazdami". Wiadomo już, że pojawią się na nim wielkie gwiazdy programu, w tym Justyna Żyła. Nie zatańczy ona jednak na parkiecie.

"Tego dnia na parkiecie zobaczymy wszystkie pary obecnej edycji, natomiast zaproszone gwiazdy zasiądą wyłącznie na widowni. Show otworzy wyjątkowy występ aż osiemnastu tancerzy z poprzednich sezonów. Wśród nich pojawią się m.in. Nina Tyrka, Aneta Piotrowska, Krzysztof Hulboj, Robert Kochanek, Kamila Kajak i Robert Rowiński" - twierdził informator portalu Pudelek. Jest na co czekać.

Justyna Żyła TRICOLORS/EAST NEWS East News

Justyna Żyła, Piotr Żyła Damian Klamka/Reporter Lukasz Szelag East News