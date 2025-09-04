Partner merytoryczny: Eleven Sports

Justyna Żyła z mężem w podróży poślubnej. To tam się udała, pokazała zdjęcia

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Justyna Żyła niedawno wzięła ślub, a teraz postanowiła ze swoim mężem wybrać się w podróż poślubną. Szczęśliwa świeżo upieczona żona pokazała w mediach społecznościowych kierunek, w jaki postanowiła się udać. Poza tym zamieściła też zdjęcie, na którym wymienia czułości ze swoim ukochanym. Widać, że miesiąc miodowy upływa im w doskonałych nastrojach.

Justyna Żyła
Justyna ŻyłaAKPAAKPA

Na ślubie Justyny Żyły pojawiły się wielkie gwiazdy - w końcu panna młoda jest spokrewniona z Adamem Małyszem i spowinowacona z Aleksandrem Zniszczołem. Poza tym na imprezie pojawili się strażacy, najpewniej koledzy z pracy jej nowego męża.

Justyna Żyła wzięła ślub i udała się w podróż poślubną

Co to był za ślub! Cała Polska dowiedziała się na niedługo przed uroczystością, że Justyna Żyła postanowiła ponownie związać się przysięgą małżeńską. Wygląd jej wyjątkowej sukienki był komentowany w mediach przez stylistów, a zdjęcia z wesela szybko obiegły sieć.

Żyła niedługo później postanowiła spakować walizki i pojechać ze swoim lubym na upragnioną podróż poślubną. Para wybrała znaną lokalizację na wypoczynek. Szczęśliwa świeżo upieczona żona pokazała zdjęcia.

Justyna Żyła wybrała znany kierunek

Wraz z mężem Żyła wybrała się na grecką wyspę Zakintos, która jest bardzo popularnym kierunkiem turystycznym dla wielu Polaków. We wrześniu wciąż panuje tam letnia pogoda i warunki są znakomite zarówno do zwiedzania, jak i odpoczynku.

"Podróż poślubna - najlepiej" - pisała zadowolona Żyła. Jedna z jej koleżanek napisała w komentarzu z pytaniem o to, czy przypadkiem jest to również forma odpoczynku po sobocie. Zdaje się, że ktoś nieźle zabalował na niedługo przed wyjazdem.

Justyna Żyła wzięła drugi ślub /https://www.instagram.com/justynazyla/
Sportowe życie

Justyna Żyła
Justyna Żyła ADAM JANKOWSKI/REPORTER, East News
Justyna Żyła, Piotr Żyła
Justyna Żyła, Piotr ŻyłaDamian Klamka/Reporter Lukasz SzelagEast News
