Justyna Żyła z mężem w podróży poślubnej. To tam się udała, pokazała zdjęcia

Na ślubie Justyny Żyły pojawiły się wielkie gwiazdy - w końcu panna młoda jest spokrewniona z Adamem Małyszem i spowinowacona z Aleksandrem Zniszczołem. Poza tym na imprezie pojawili się strażacy, najpewniej koledzy z pracy jej nowego męża.

Justyna Żyła wzięła ślub i udała się w podróż poślubną

Co to był za ślub! Cała Polska dowiedziała się na niedługo przed uroczystością, że Justyna Żyła postanowiła ponownie związać się przysięgą małżeńską. Wygląd jej wyjątkowej sukienki był komentowany w mediach przez stylistów, a zdjęcia z wesela szybko obiegły sieć.

Żyła niedługo później postanowiła spakować walizki i pojechać ze swoim lubym na upragnioną podróż poślubną. Para wybrała znaną lokalizację na wypoczynek. Szczęśliwa świeżo upieczona żona pokazała zdjęcia.

Justyna Żyła wybrała znany kierunek

Wraz z mężem Żyła wybrała się na grecką wyspę Zakintos, która jest bardzo popularnym kierunkiem turystycznym dla wielu Polaków. We wrześniu wciąż panuje tam letnia pogoda i warunki są znakomite zarówno do zwiedzania, jak i odpoczynku.

"Podróż poślubna - najlepiej" - pisała zadowolona Żyła. Jedna z jej koleżanek napisała w komentarzu z pytaniem o to, czy przypadkiem jest to również forma odpoczynku po sobocie. Zdaje się, że ktoś nieźle zabalował na niedługo przed wyjazdem.

