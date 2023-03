Justyna Żyła kilk lat temu z przytupem wkroczyła w świat show biznesu. Kobieta wzięła udział w nagiej sesji zdjęciowej dla miesięcznika "Playboy", czym wywołała poruszenie w internecie. Media dodatkowo huczały o jej burzliwym rozstaniu z Piotrem Żyłą, z którym przez lata tworzyła szczęśliwy związek. Para doczekała się dwójki pociech, które musiały przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości bez taty.

Justyna Żyła zdobyła popularność

Największą popularność przyniósł Justynie udział w programie "Taniec z gwiazdami". Jej nazwisko często trafiało na pierwsze strony plotkarskich portali. Jednak 36-latka na tym nie poprzestała. Została bohaterką serialu " Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta" . Przed telewizyjnymi kamerami odwiedzała skonfliktowane pary, które przy niej mogły wyjaśnić sobie różne sprawy. Jednak produkcja poprzestała na jednym sezonie, a celebrytka musiała znaleźć sobie inne zajęcie.

Teraz dzieli się z fanami swoją pasją do gotowania. Jej Instagram jest pełen różnych przepisów. Na profilu 36-latki nie brakuje również rodzinnych fotek. Tym razem pochwaliła się zdjęciem z Aleksandrem Zniszczołem.

Justyna Żyła na wspólnej fotografii z polskim skoczkiem. Poruszająca sentencja