Piotr i Justyna wspólne życie zaczęli, gdy oboje byli bardzo młodzi - mieli po 19 lat. Pobrali się w 2006 roku, a kilka miesięcy po ślubie na świecie pojawił się ich syn, 14-letni dziś Jakub. 5 lat później Żyłowie zostali rodzicami po raz kolejny, kiedy to urodziła się Karolina.

O ich małżeństwie zrobiło się w mediach naprawdę głośno kilka lat temu, kiedy to Justyna opublikowała na Instagramie serię wpisów, w których kreowała negatywny obraz męża. Przekonywała, że Piotr zostawił ją dla kochanki i że przestał interesować się dziećmi. Skoczek w końcu odniósł się do sprawy. Publicznie oświadczył, że jego związek z Justyną rozpadł się już dawno i że nie przyczyniła się do tego inna kobieta. A dobro dzieci jest dla niego priorytetem.

Ostatecznie para rozwiodła się za porozumieniem stron w listopadzie 2018 roku.



Justyna Żyła mieszka z dziećmi w domu w Wiśle. Jak sobie radzi?

Po rozwodzie Justyna zachowała wybudowany w 2015 roku dom w Wiśle, w którym mieszka wraz z Jakubem i Karoliną do dziś. Jest tam obszerny, jasny salon z kuchnią, kilka pokoi i taras, z którego rozciąga się widok na piękną panoramę oraz wielki ogród.

Po rozstaniu z mężem Żyła początkowo rozgościła się w świecie show-biznesu. Bywała na salonach, wzięła udział w sesji zdjęciowej do "Playboy'a" i wystąpiła w hicie Polsatu, "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". W najnowszym wywiadzie z przedstawicielem Fansi przyznała, że była to dla niej niezwykła przygoda.



Powiem szczerze, że to najlepsza przygoda życia: poznać fajnych ludzi, całe to otoczenie, z Tomkiem [Tomkiem Barańskim, był partnerem Żyły w "Tańcu z gwiazdami" - przyp. red.] też mam kontakt. Od razu mi powiedziano, że to przeżyje się tylko raz w życiu i to jest dla mnie pamiątka. Wspominam to z ciepłem na serduchu - wyjaśniła.

Teraz zawodowo zajmuje się czymś zupełnie innym. Pracuje w jednej z wiślańskich cukierni, co pochłania sporo jej energii. Jak sama przyznaje, jej dzień pracy trwa 12 godzin. W cukierni jest zwykle od 5 do 17, czasem dłużej, co drugi dzień. Resztę czasu stara się poświęcić dzieciom.

Daje sobie radę, choć bez męża u boku nie jest jej łatwo. Ma na głowie mnóstwo rodzicielskich i domowych obowiązków. To ona kosi trawę, skręca meble, pierze, sprząta, gotuje i odśnieża podjazd. Zresztą z tym ostatnim związane jest jej małe marzenie. Zapytana o to, jaki prezent chciałaby dostać od św. Mikołaja, odparła, że "gdy napada śnieg, ktoś odśnieżał jej podjazd, żeby zawsze mogła dojechać do szkoły z dziećmi i do pracy".

Piotr i Justyna Żyłowie dzielą się opieką nad dziećmi

U Żyłów powoli rozpoczynają się przygotowania do najbliższych świąt Bożego Narodzenia. I nie jest tu mowa o ubieraniu choinki czy planowaniu wigilijnych potraw. Odkąd Justyna i Piotr nie są już małżeństwem i nie mieszkają razem, co roku muszą ustalać, w jaki sposób będzie wyglądał świąteczny czas ich dzieci.



Już powoli trzeba przygotować się do świąt. Gdzie, kto z kim, jak i u kogo spędza. Co dla mnie jest jeszcze trochę abstrakcją - stwierdziła Justyna.

Była żona skoczka zasygnalizowała, że Jakub i Karolina spotykają się z ojcem. Co ciekawe, gdy syna i córki nie ma w domu, Justyna wcale nie odpoczywa w typowy sposób. Wykorzystuje te momenty na zupełnie coś innego.



Kiedy jestem sama i mam takie godziny, że dzieci są u Piotrka i nie ma ich cały dzień, to ja sprzątam dom, ogarniam wszystko, poukładam sobie kalendarz. Zauważyłam, że ja chyba nie umiem odpoczywać. Za dużo jest tej ciszy. To dla mnie chyba forma odpoczynku, jak coś robię - wyjawiła.

Justyna Żyła otworzy restaurację?

Justyna jest aktualnie pracownicą w cukierni, ale nie ukrywa, że marzy o własnym biznesie. Jednak jest realistką. Wie, że sprawa nie jest prosta. Chciałaby otworzyć restaurację, choć nie stawia tego jako życiowego priorytetu.



To jest marzenie, na które trzeba zapracować. Trzeba mieć fundusze i dobry pomysł. Tym bardziej, że u nas, w górach, działki i lokale pod wynajem pod tego typu inwestycje, to są naprawdę grube pieniądze. Tak że na spokojnie, ja podchodzę do wszystkiego z dystansem i robię wszystko krok po kroku, nie ma co rzucać się na głęboką wodę. Żyjemy w czasach pandemicznych, nigdy nic nie wiadomo - stwierdziła.

Gotowanie to jej wielka pasja, czego wyraz daje na swoim profilu na Instagramie. Publikuje tam różne przepisy kulinarne i zdjęcia przyrządzanych przez nią potraw. Swego czasu udostępniała też nagrania z gotowaniem "na żywo". A teraz wydała e-booka z różnymi góralskimi recepturami.



Jak sama wspomniała, miłością do gotowania zaraziła się jeszcze za czasów nastoletnich. Jej rodzice byli bardzo zapracowani, więc często to ona przygotowywała posiłki dla rodziny.



Później założyłam swoją rodzinę i starałam się być jak najbardziej samodzielna. Poza tym zawsze lubiłam kosztować nowych smaków. Zawsze fascynowała mnie moja babcia, która potrafiła zrobić coś z niczego. U mnie w rodzinie wszyscy dobrze gotują - przekonywała.

Była żona Piotra Żyły przyznaje: Zdarzało się jej płakać w poduszkę

Kobieta przyznała, że bywały trudne chwile zwątpienia i smutku. Justyna Żyła musiała mierzyć się z wieloma krytycznymi, wręcz nieraz hejterskimi, komentarzami. Niestety, ta sytuacja odbiła się nie tylko na niej.

Ubrałam na to grubą skórę. Przeżywałam to, ale starałam się nie okazywać tego wszem i wobec moim najbliższym. Ale każdy ma dostęp do mediów społecznościowych i internetu. Bardziej ten hejt dotykał moich najbliższych niż mnie, bo ja wiedziałam, jak to wygląda, jak wygląda show-biznes i życie w nim. Najbardziej żałuję, że nie udało mi się uchronić najbliższych, ale nie miałam na to wpływu - stwierdziła.

Rozwód w atmosferze skandalu, nieprzychylność ze strony wielu ludzi, konieczność przystosowania się do nowego życia, po latach spędzonych u boku męża. To jej nie złamało, ale nadszarpnęło nerwy.

Sama sobie się dziwiłam, że potrafiłam znaleźć w sobie tyle siły, bo naprawdę miałam kilka słabych momentów, kiedy płacząc w poduszkę, mówiłam sobie: Nie dam rady. A z drugiej strony mówiłam sobie: Nie, musisz wstać o 4, zrobić swoje i koniec kropka. Sama do siebie mówiłam, że muszę być silna, bo zawsze dawałam sobie radę - podsumowała.

