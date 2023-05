Justyna Żyła przerywa milczenie. Rozczulające pożegnanie Tiny Turner

Tina Turner przyszła na świat 26 listopada 1939 roku jako Anna Mae Bullock. Swoją przygodę z muzyką rozpoczęła jako nastolatka. Wówczas śpiewała w rhythm & bluesowych klubach w St. Louis. Podczas jednego z występów kobieta przyciągnęła uwagę Ike'a Turnera - muzyka, który oczarowany głosem kobiety zaproponował jej współpracę z jego zespołem Kings of Rhythm. Wkrótce potem mężczyzna został... mężem Tiny Turner. To właśnie on pomógł ukochanej zyskać tak ogromną sławę w branży muzycznej.