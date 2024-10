Justyna Żyła przerwała milczenie po dłuższej nieobecności. Z dumą ogłosiła

Justyna Żyła nie została celebrytką

Justyna Żyła jest doskonale znana fanom skoków narciarskich. Przez lata dopingowała swojego męża, Piotra Żyłę, aż para nie pokłóciła się do takiego stopnia, że doszło do rozwodu. Oboje mieli do siebie wzajemne pretensje, które przeniosły się na grunt medialny. Nie było to jednak przyjemne dla żadnej ze stron, dlatego na szczęście w porę się opanowali i zaprzestali prać brudy publicznie.