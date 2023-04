Justyna Święty-Ersetic w swoim "szczęśliwym miejscu". "Łapa siedzi"

Justyna Święty-Ersetic, jedna z najpopularniejszych polskich lekkoatletek, przygotowuje się aktualnie do sezonu letniego. Obecnie przebywa na kolejnym zgrupowaniu, tym razem w tureckim Belek. Nasza biegaczka w mediach społecznościowych napisała, że to jej szczęśliwe miejsce i choć kojarzy się głównie z pracą, to bardzo lubi tam przebywać.