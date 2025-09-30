Partner merytoryczny: Eleven Sports

Justyna Święty-Ersetic od razu się pochwaliła. Wspaniałe wieści

Justyna Święty-Ersetic od lat jest jedną z podpór polskiego sprintu. Biegająca na 400 metrów mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Tokio w ostatnim czasie mogła zapisać na swoim koncie kolejny sukces, tym razem jednak nie sportowy. Postanowiła od razu pochwalić się nim w mediach społecznościowych. W komentarzach otrzymała setki wiadomości gratulacyjnych.

Święty-Ersetic chce biegać tak długo, jak tylko będzie to możliwe, wie jednak, że po zakończeniu kariery będzie musiała pomyśleć o tym, co dalej. Postawiła na zdobycie wykształcenia.

Justyna Święty-Ersetic pochwaliła się swoim sukcesem

Podobnie jak wielu innych sportowców, także i Justyna Święty-Ersetic zdecydowała się na to, by pójść na studia i zdobyć wykształcenie, które może okazać się dla niej bardzo ważne w przyszłości.

"Nie zawsze było łatwo - były porażki, poprawki i chwile zwątpienia, ale jak na treningu: krok po kroku, dzień po dniu, aż do mety. Dziś mogę powiedzieć: magister zdobyty! Sport nauczył mnie walczyć do końca, studia cierpliwości. Dziękuję Trenerowi Aleksandrowi Matusińskiemu za wsparcie. Jak widać razem nie tylko na stadionie, ale i na uczelni" - napisała Justyna Święty-Ersetic pod zamieszczonymi przez siebie zdjęciami.

Justyna Święty-Ersetic zasypana gratulacjami

W komentarzach od razu posypały się gratulacje ze strony kibiców sportsmenki. Wielu podkreślało, że docenia sportsmenkę za przyszłościowe myślenie. Podobną drogę przeszło już wielu innych sportowców.

Ostatnio z dyplomy cieszyły się m.in. Natalia Kaczmarek i Sofia Ennaoui. Katowicki AWF był często wybieraną przez polskie zawodniczki uczelnią. Lekkoatletyczne wsparcie płynące od wykładających na miejscu ekspertów miało z pewnością spore znaczenie.

