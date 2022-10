Justyna Święty-Ersetic kusi w bikini na wakacjach. Zachwytom nie ma końca

Ten rok jak dotąd nie idzie do końca po myśli złotej medalistki z Tokio . Przez problemy z kontuzjami start Justyny Święty-Ersetic na mistrzostwach świata w Eugene stał pod dużym znakiem zapytania. Ostatecznie pojechała do Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek jej wyniki pozostawiały wiele do życzenia.

Justyna Święty- Ersetic chwali się wakacyjnymi zdjęciami w bikini. Jest komentarz innej mistrzyni

Na nową relację z wakacji polskiej biegaczki nie trzeba było długo czekać. Justyna Święty-Ersetic opublikowała na Instagramie kolejne zdjęcie z wyspy Zanzibar. Tym razem podzieliła się fotografią, na której szczęśliwa skacze w górę. Wpis opatrzyła cytatem: "Don't stop me now, I'm having such a good life" z piosenki zespołu "Queen".