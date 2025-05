Justyna Steczkowska porównana do... Małysza. Tak oceniono jej występ

Justyna Steczkowska porównana do Adama Małysza

Choć wyniki dla wielu polskich fanów zgromadzonych przed telewizorami były rozczarowujące, to Justyna Steczkowska wróciła do kraju z tarczą. Niewiele osób zarzucało cokolwiek jej występowi, a w sieci pojawiały się głosy z całej Europy o tym, że Polska została "okradziona" z punktów przez jury. Nieco inne zdanie na ten temat miała Manuela Gretkowska, która, zdaje się, nie była zachwycona tym, co jej rodaczka pokazała na scenie. Postanowiła uciec się do metafory i porównała Steczkowską do... Adama Małysza.