Niedawno Justyna Kowalczyk pojawiła się w programie "Oko w oko" Jacka Kurowskiego, gdzie miała okazję opowiedzieć nieco więcej o różnych momentach ze swojego życia - mniej lub bardziej znanych jej fanom.

Ważnym elementem rozmowy z dziennikarzem "TVP Sport" były oczywiście relacje rodzinne. "Królewa nart" nie ukrywała, że była nieco rozpieszczonym dzieckiem - co wynikało z dużej różnicy wieku pomiędzy nią i jej rodzeństwem - jednak jej życie nie było kolorowe w każdym stopniu. Bardzo wymagająca była matka naszej ikony sportów zimowych. Do tego stopnia, że w Justynie pokładała nadzieję na spełnienie jej niezrealizowanego marzenia o studiach prawniczych. Młoda Justyna Kowalczyk musiała odnieść sukces w sporcie, aby nie pójść w wybranym przez matkę kierunku.

- Wiem też, że gdyby nie było sukcesu na jakichś juniorskich, młodzieżowych zawodach, to raczej byłoby prawo, bo taki był kierunek w rodzinie. Mama miała studiować prawo, nie wyszło. Sama kiedyś wspominałaś w jednym z wywiadów, że zeszło to na ciebie, że Justysia będzie studiowała prawo. Justysia jednak poszła w narty - rozpoczął Kurowski, przypominając Kowalczyk jej słowa sprzed lat.

Te faktycznie padły w 2019 roku, na łamach "Gazety Wyborczej". Wtedy multimedalistka olimpijska obszerniej opisała relacje ze swoją mamą, która była bardzo wymagająca.

Mama jest świetnie wykształcona. Życie jej nie oszczędzało. Jako dziewczynka została półsierotą. Razem z babcią były bardzo biedne. Mama wie, co to głód i bardzo ciężka praca. Dzięki uporowi skończyła studia. Marzyła, by zostać prawniczką, niestety, było to absolutnie poza jej zasięgiem finansowym, skończyła filologię polską. W naszym domu też się nie przelewało. Rodzice musieli się bardzo nagimnastykować, by związać koniec z końcem. Pamiętam, że nawet czajnik elektryczny musieli brać na raty. Marzenia prawnicze miałam spełnić ja, nie wyszło

Jako córka nauczycielki, Justyna Kowalczyk nie miała łatwo. Musiała być wręcz wzorową uczennicą, co wymagało od niej większego przykładania się do nauki, niż w przypadku innych uczniów.

- Mama była moją polonistką i wychowawczynią w klasach 5-8. Wymagała ode mnie dwa razy więcej niż od reszty. Zasady gramatyki i ortografii języka polskiego potrafiłam wyrecytować w środku nocy. Gdy odpytywała mnie na środku klasy (jak każdego innego ucznia), przy pierwszym zająknięciu lądowałam w ławce - czytamy dalej.

Ostatecznie jednak historia potoczyła się zupełnie inaczej, niż planowała matka Justyny Kowalczyk. Sport doprowadził ją na sam szczyt, dzięki czemu z igrzysk olimpijskich przywiozła aż dwa złote medale (Vancouver 2010 i Soczi 2014), a także srebro i brązowe krążki.

Justyna Kowalczyk, zimowe igrzyska olimpijskie Pjongczang 2018

Justyna Kowalczyk, Sochi 2014

Justyna Kowalczyk-Tekieli

