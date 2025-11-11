Justyna Kowalczyk-Tekieli znów wygrywa. Kolejny sukces, nie miała sobie równych

Justyna Kowalczyk-Tekieli profesjonalne starty zakończyła w 2019 roku, ale od tego czasu wciąż pozostaje aktywna fizycznie. Dwukrotna mistrzyni olimpijska w biegach narciarskich nie zrezygnowała przy tym ze swojej ukochanej dyscypliny, w ostatnich latach wygrywała m.in. bieg narciarski La Sgambeda czy Południowotyrolski Moonlight Classic Alpe di Siusi.

42-letnia dziś była zawodniczka lubi też bieganie bez nart, co wielokrotnie potwierdzała w przeszłości. W 2018 roku wygrała amatorski Bieg po Oddech, w 2023 roku po raz ostatni powtórzyła ten sukces, 12 miesięcy później była druga. We wspomnianej imprezie startowała także w 2025 roku, tym razem ze swoim synem Hugo.

Justyna Kowalczyk-Tekieli znowu najlepsza

Przed rokiem Kowalczyk-Tekieli okazała się najlepsza w innych zawodach biegowych bez użycia nart, a konkretnie w Biegu Zachodzącego Słońca, który prowadził ciągle pod górę. Dwukrotna mistrzyni olimpijska miała do pokonania 4,7 kilometra i aż 850 metrów przewyższenia, start ukończyła z czasem 42 minuty i 10 sekund.

Była biegaczka doskonale radzi sobie też na płaskich dystansach. 11 listopada wzięła udział w Zakopiańskim Biegu Niepodległości. I znów była najlepsza, bieg na 5,5 km ukończyła z czasem netto 20:12.8, niemal o dwie minuty wyprzedzając drugą zawodniczkę w klasyfikacji.

Kowalczyk-Tekieli potwierdziła tym samym, że wciąż jest w świetnej formie fizycznej i nie boi się wyzwań. A kolejne będą na nią czekały już w lutym, ponieważ 42-latka pojawi się na zimowych igrzyskach olimpijskich w roli eksperta Eurosportu. Będzie towarzyszył jej Tomasz Sikora, o czym dwukrotna mistrzyni poinformowała kilka dni temu w mediach społecznościowych.

"Tej zimy igrzyska we Włoszech... Oboje mamy ogromny sentyment. Kurczę, aż trudno uwierzyć, że od Turynu minęło prawie 20lat! Dojrzalsi (odrobinę) tym razem będziemy mniej biegać a więcej mówić" - przekazała.

Kowalczyk-Tekieli nawiązała tym samym do igrzysk, jakie w Turynie odbyły się w 2006 roku. Nasza biegaczka zdobyła wówczas brąz na 30 km stylem dowolnym, z kolei biathlonista Tomasz Sikora srebro w biegu masowym.

Natalia Maliszewska wraca do najwyższej formy. "Podniosła się mentalnie". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Justyna Kowalczyk-Tekieli jest multimedalistką w biegach narciarskich Pierre-Philippe Marcou / POOL AFP

Justyna Kowalczyk-Tekieli Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Justyna Kowalczyk-Tekieli Artur Szczepanski/REPORTER East News