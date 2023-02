Justyna Kowalczyk-Tekieli reaguje na obrazki z Tatrzańskiego Parku Narodowego. "Jak im nie wstyd"

"Tygodnik Podhalański" wrzucił do sieci zdjęcie zrobione w Tatrach. Widać na nim górę śmieci pozostawioną przy szlaku . To fragment filmu autorstwa przedstawicieli Tatrzańskiego Parku Narodowego. "Takie pozostałości po turystach w Tatrach, przy drodze do Morskiego Oka to śmiertelne niebezpieczeństwo dla dzikich zwierząt . Serce pęka jak coś takiego się widzi. Najgorsze jest to, że po wyzbieraniu za chwilę wyłażą w innych miejscach" - napisano.

Była biegaczka wdała się też w krótką wymianę zdań z jednym z internautów. "A nie można tam jakichś śmietników postawić? Albo opróżniać je, jeśli tam już są (to na zdjęciu to nie przepełniony śmietnik? Z jakiegoś powodu ta góra śmieci jest w jednym miejscu)? Zamiast oburzać się na ludzi?" - dopytywał. "I co jeszcze trzeba zrobić w PARKU NARODOWYM, by szanowny turysta zechciał zabrać to co przyniósł?!? To nie jest park miejski tylko PARK NARODOWY! TO MIEJSCE NATURY. Wyobrażam pan sobie, co się może zdarzyć zwierzętom, gdy do tych koszy się dobiorą?" - wyjaśniła Justyna Kowalczyk.