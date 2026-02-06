Justyna Kowalczyk-Tekieli wraca na igrzyska. I to z kim u boku

Justyna Kowalczyk-Tekieli to jedna z najwybitniejszych postaci w historii polskich sportów zimowych. Przez lata była ikoną biegów narciarskich, multimedalistką igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i triumfatorką Pucharu Świata. Jej determinacja, pracowitość i nieustępliwość na trasie sprawiły, że stała się symbolem sportowego profesjonalizmu i inspiracją dla kolejnych pokoleń zawodniczek. Każdy jej start budził ogromne emocje, a sukcesy na najważniejszych imprezach na trwałe zapisały się w pamięci kibiców.

Choć 43-latka zakończyła już sportową karierę, sport wciąż pozostaje jej niezwykle bliski. Regularnie pojawia się przy okazji największych wydarzeń, dzieląc się swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją. Narciarstwo biegowe nadal jest ważną częścią jej życia, a kontakt z rywalizacją na najwyższym poziomie daje jej wyraźną radość. Była mistrzyni nie odcina się od przeszłości, lecz naturalnie przeszła do nowej roli, w której wciąż może być blisko olimpijskich emocji.

Justyna Kowalczyk-Tekieli w Cortinie d'Ampezzo. Towarzyszy jej syn

Na krótko przed rozpoczęciem XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo stało się jasne, że Justyna Kowalczyk-Tekieli pojawi się na tej imprezie w roli ekspertki Eurosportu. To właśnie tam, z perspektywy komentatorskiej, będzie analizować występy najlepszych biegaczek i biegaczy świata, oferując widzom fachowe spojrzenie osoby, która sama wielokrotnie stawała do olimpijskiej walki o medale.

W dniu oficjalnego otwarcia igrzysk legendarna biegaczka opublikowała w mediach społecznościowych kilka zdjęć oraz nagrań z Cortiny d'Ampezzo. Ujęcia z malowniczych Dolomitów szybko przyciągnęły uwagę fanów. Jak się okazało, we Włoszech Justynie towarzyszy jej syn Hugo. Utytułowana sportsmenka pochwaliła się nagraniem z jednej z włoskich ulic, na którym można zobaczyć jej spacerującego syna.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczęły się 6 lutego i potrwają aż do 22 lutego. Poczynania polskich sportowców śledzić można na bieżąco na stronie Interii.

