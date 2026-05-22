Justyna Kowalczyk-Tekieli wraca na biegową trasę. Jest oficjalne potwierdzenie

Justyna Kowalczyk-Tekieli przez lata reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej jako biegaczka narciarska, odnosząc przy tym naprawdę imponujące sukcesy. Choć sportową karierę zakończyła już prawie dekadę temu, wciąż pozostaje jedną z największych gwiazd swojej dyscypliny. Nikogo nie może to jednak dziwić. Pochodząca z Limanowej sportsmenka na swoim koncie ma bowiem pięć medali olimpijskich (w tym złota wywalczone w Vancouver na dystansie 30 kilometrów stylem klasycznym i w Soczi na dystansie 10 km stylem klasycznym), a także osiem medali mistrzostw świata (w tym dwa koloru złotego zdobyte w Libercu w 2009 roku). Polka jest ponadto czterokrotną zdobywczynią Kryształowej Kuli dla najlepszej zawodniczki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w biegach narciarskich, a także czterokrotną triumfatorką słynnego Tour de Ski.

Justyna Kowalczyk-Tekieli pobiegnie w Zakopanem. Wszystko w szczytnym celu

Po zakończeniu kariery sport pozostał bliski sercu Justyny Kowalczyk-Tekieli. 43-latka wcale nie zwalnia tempa i imponuje formą podczas różnego rodzaju wyścigów biegowych organizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Teraz stało się jasne, że już za kilka miesięcy utytułowana sportsmenka weźmie udział w kolejnej imprezie. A będzie to nie byle jaka impreza, gdyż podczas niej zbierane będą fundusze na pomoc potrzebującym.

Jak ogłosili organizatorzy 11. Biegu Po Oddech, w tegorocznej edycji w Zakopanem wystartuje Justyna Kowalczyk-Tekieli, która jest również honorowym patronem tego przedsięwzięcia. "To dla nas ogromny zaszczyt! Serdecznie dziękujemy!" - przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych w krótkim komunikacie. Multimedalistka olimpijska zareagowała błyskawicznie. Pod wpisem zostawiła krótki komentarz, a na Insta Stories udostępniła ogłoszenie. "Widzimy się w Zakopanem!" - napisała.

Justyna Kowalczyk-Tekieli weźmie udział w 11. Biegu Po Oddech

Tegoroczna edycja biegu odbędzie się 30 sierpnia w Zakopanem, a pieniądze zebrane z opłat uiszczonych za pakiety startowe przekazane zostaną Polskiemu Towarzystwu Walki z Mukowiscydozą.

