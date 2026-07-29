Nasza słynna narciarka ruszyła w świat wraz ze swoim synem - Hugo. I wcale nie zdecydowała się na wczasy all-inclusive, podróż w ciepłe kraje lub wyjazd pełen komfortu i wypoczynku w pospolitym tego słowa znaczeniu. Zamiast tego, jak wynika z jej wpisów, spakowała walizki i postawiła na wyjazd w teren kamperem, kierując się na północ.

Swoim wakacyjnym przedsięwzięciem Justyna Kowalczyk-Tekieli pochwaliła się już niemal dwa tygodnie temu, "meldując się" w mediach społecznościowych z norweskiej miejscowości Stavern.

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Zdjęcia z wakacji. Justyna Kowalczyk-Tekieli ruszyła w świat z synem

Już wtedy zasugerowała w opisie formę swojego wakacyjnego wypoczynku. A teraz podzieliła się swoimi przemyśleniami w tym temacie.

- Świat zamknięty w domku na czterech kółkach wspaniale buduje bliskość. Choć bywa odrobinę męczący - stwierdziła.

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Post Justyny Kowalczyk-Tekieli spotkał się rzecz jasna z szybką, masową i bardzo wylewną reakcją ze strony fanów, którzy zamieścili pod najnowszym zdjęciem masę komentarzy.

- "Urocze, ciekaw jestem bardzo czy Hugo pójdzie w sport, czy wybierze inną drogę. Trzymam za Was kciuki od dawna", "Pani Justyno, dziękuję za wspaniałe przeżycia w czasie Pani rywalizacji z Norweżkami. Jest Pani jedyna i niepowtarzalna. Skarb narodowy", "Miło Was widzieć uśmiechniętych", "Jak przygoda, to tylko z mamą!", "Pani Justynko, jest Pani przesympatyczną osobą. Wszystkiego najlepszego życzę" - czytamy.

Justyna Kowalczyk-Tekieli w czasach swojej zawodniczej kariery przez wiele lat cieszyła kibiców w całej Polsce swoimi ogromnymi sukcesami na trasach narciarskich. A do największych z nich należą: pięć medali olimpijskich (w tym dwa złote), dwa tytuły mistrzyni świata i cztery Kryształowe Kule dla najlepszej zawodniczki sezonu zimowego.

Justyna Kowalczyk-Tekieli Pawel Murzyn East News

Justyna Kowalczyk-Tekieli Artur Szczepanski/REPORTER East News





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