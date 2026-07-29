Justyna Kowalczyk-Tekieli spakowała walizki. Z dumą ogłasza. Fani zachwyceni

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Justyna Kowalczyk-Tekieli należy do grona niezwykle lubianych byłych sportsmenek. Wciąż może cieszyć się ogromną sympatią, ale i zainteresowaniem ze strony kibiców. Sama czasami zabiera ich za pośrednictwem mediów społecznościowych za kulisy swojego prywatnego życia, dzieląc się poszczególnymi wydarzeniami i przemyśleniami. Tak jest i tym razem. Nasza dwukrotna mistrzyni olimpijska pochwaliła się wyjazdem na wakacje. A sposób, w jaki je spędza, dla niektórych może okazać się zaskakujący.

Justyna Kowalczyk-Tekieli w czarnym swetrze zakrywa dłonie usta, w tle niebieskie okno i ciemna ściana.
Justyna Kowalczyk-TekieliTomasz JastrzebowskiReporter

Nasza słynna narciarka ruszyła w świat wraz ze swoim synem - Hugo. I wcale nie zdecydowała się na wczasy all-inclusive, podróż w ciepłe kraje lub wyjazd pełen komfortu i wypoczynku w pospolitym tego słowa znaczeniu. Zamiast tego, jak wynika z jej wpisów, spakowała walizki i postawiła na wyjazd w teren kamperem, kierując się na północ.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Tak w szkole traktowali Świątek. "Nie wiem, czy chcę zaczynać ten temat"

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

Swoim wakacyjnym przedsięwzięciem Justyna Kowalczyk-Tekieli pochwaliła się już niemal dwa tygodnie temu, "meldując się" w mediach społecznościowych z norweskiej miejscowości Stavern.

Skandynawia zawsze na plus
napisała potem

Justyna Kowalczyk-Tekieli nie wytrzymała po tej decyzji MKOl. To koniec

Zdjęcia z wakacji. Justyna Kowalczyk-Tekieli ruszyła w świat z synem

Już wtedy zasugerowała w opisie formę swojego wakacyjnego wypoczynku. A teraz podzieliła się swoimi przemyśleniami w tym temacie.

- Świat zamknięty w domku na czterech kółkach wspaniale buduje bliskość. Choć bywa odrobinę męczący - stwierdziła.

Post Justyny Kowalczyk-Tekieli spotkał się rzecz jasna z szybką, masową i bardzo wylewną reakcją ze strony fanów, którzy zamieścili pod najnowszym zdjęciem masę komentarzy.

- "Urocze, ciekaw jestem bardzo czy Hugo pójdzie w sport, czy wybierze inną drogę. Trzymam za Was kciuki od dawna", "Pani Justyno, dziękuję za wspaniałe przeżycia w czasie Pani rywalizacji z Norweżkami. Jest Pani jedyna i niepowtarzalna. Skarb narodowy", "Miło Was widzieć uśmiechniętych", "Jak przygoda, to tylko z mamą!", "Pani Justynko, jest Pani przesympatyczną osobą. Wszystkiego najlepszego życzę" - czytamy.

Justyna Kowalczyk-Tekieli w czasach swojej zawodniczej kariery przez wiele lat cieszyła kibiców w całej Polsce swoimi ogromnymi sukcesami na trasach narciarskich. A do największych z nich należą: pięć medali olimpijskich (w tym dwa złote), dwa tytuły mistrzyni świata i cztery Kryształowe Kule dla najlepszej zawodniczki sezonu zimowego.

Zobacz również:

Stefano Lavarini
Reprezentacja siatkarek

Burza wokół siatkarek, które nie chcą grać w polskiej kadrze. Dosadny apel

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz
Kobieta o długich brązowych włosach w czarnym stroju, podpierająca brodę dłonią i patrząca z powagą przed siebie, w tle rozmyci ludzie.
Justyna Kowalczyk-TekieliPawel MurzynEast News
Kobieta z długimi, brązowymi włosami, ubrana w niebieską marynarkę, białą koszulkę oraz złoty naszyjnik, siedząca na tle dużego, podświetlonego ekranu.
Justyna Kowalczyk-Tekieli Artur Szczepanski/REPORTER East News


Klaudia Zwolińska: To jest hit, że przywożąc medal z MŚ mogę rozczarowaćPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja