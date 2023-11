Justyna Kowalczyk-Tekieli to postać, której nie trzeba raczej nikomu przedstawiać. Pochodząca z Limanowej biegaczka narciarska jest jedną z najwybitniejszych zawodniczek w historii uprawianej przez siebie dyscypliny , a w swoim sportowym CV ma m.in. pięć medali olimpijskich , a także osiem medali wywalczonych podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym . Polka, choć z pewnością nadal byłoby ją stać na odnoszenie sukcesów na arenach międzynarodowych, w 2018 roku ogłosiła zakończenie kariery.

Po przejściu na sportową emeryturę Justyna Kowalczyk w pełni skupiła się na życiu prywatnym. We wrześniu 2020 roku sportsmenka wyszła za mąż za alpinistę Kacpra Tekielego. Mężczyzna rozbudził w byłej biegaczce narciarskiej zamiłowanie do... wycieczek górskich. W ostatnich latach para wielokrotnie wybierała się na wspólne spacery. W 2021 roku dołączył do nich ich synek Hugo. Chłopiec bowiem na krótko po narodzinach zaliczył swoją pierwszą wizytę w górach i od tamtej pory regularnie towarzyszył rodzicom.