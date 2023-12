Justyna Kowalczyk-Tekieli nie wytrzymała. Zalała się łzami

Justyna Kowalczyk-Tekieli we wrześniu 2020 roku stanęła na ślubnym kobiercu z alpinistą i instruktorem wspinaczki sportowej Polskiego Związku Alpinizmu, Kacprem Tekielim. To właśnie od rozbudził w dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej miłość do górskich wycieczek. Zakochani bowiem każdą wolną chwilę spędzali na świeżym powietrzu, wędrując po szlakach górskich. W 2021 roku do małżeństwa dołączył ich synek Hugo, który krótko po narodzinach zaliczył pierwszą wizytę w polskich górach. Od tamtej pory rodzina właśnie tak spędzała czas wolny.