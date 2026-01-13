Partner merytoryczny: Eleven Sports

Justyna Kowalczyk-Tekieli nie mogła dłużej milczeć. "Wzruszenie, wdzięczność"

Justyna Kowalczyk-Tekieli podczas ostatniej Gali Mistrzów Sportu nagrodzona została statuetką Czempiona Stulecia. Kilka dni później - gdy opadły już emocje - legendarna biegaczka narciarska zabrała głos w mediach społecznościowych i podzieliła się z kibicami poruszającymi słowami, które idealnie oddały wagę tego momentu.

Kobieta w eleganckiej, granatowej sukni trzyma w rękach statuetkę, stojąc przy mikrofonie na tle czerwonej sceny. Wygląda na wzruszoną i uśmiecha się delikatnie.
Justyna Kowalczyk-TekieliPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Justyna Kowalczyk-Tekieli to jedna z najwybitniejszych postaci w historii polskiego sportu. Dwukrotna mistrzyni olimpijska, multimedalistka mistrzostw świata i triumfatorka Pucharu Świata przez lata dominowała w biegach narciarskich, stając się symbolem hartu ducha, determinacji i sportowej klasy. Pięciokrotnie wygrywała Plebiscyt Przeglądu Sportowego, a jej nazwisko na stałe zapisało się w panteonie największych polskich mistrzów. Jej kariera była pasmem sukcesów, ale też dowodem na to, że prawdziwa wielkość rodzi się w walce z przeciwnościami.

Przez wiele sezonów dostarczała kibicom ogromnych emocji. Jej starty śledziła cała Polska, a dramatyczne finisze, samotne ucieczki na trasach i walka do ostatnich metrów sprawiały, że miliony fanów wstrzymywały oddech. Kowalczyk-Tekieli była nie tylko sportowcem, ale także inspiracją - pokazywała, że nawet w najtrudniejszych momentach warto iść naprzód i wierzyć w siebie.

Justyna Kowalczyk-Tekieli przemówiła po Gali Mistrzów Sportu. Łzy same cisną się do oczu

Te wszystkie zasługi zostały ponownie docenione podczas sobotniej Gali Mistrzów Sportu, która odbyła się w wyjątkowym roku 100-lecia Plebiscytu. W trakcie uroczystości wręczono dwie statuetki Czempiona Stulecia - otrzymali je Justyna Kowalczyk-Tekieli oraz Robert Lewandowski. Była biegaczka narciarska odebrała nagrodę osobiście, nie kryjąc wzruszenia. Tegoroczna gala przeszła do historii także z powodu wyników plebiscytu na Najlepszego Sportowca Polski 2025 roku - zwyciężyła Klaudia Zwolińska, przed Igą Świątek i Wilfredo Leonem.

Kilka dni później, gdy emocje już nieco opadły, Kowalczyk-Tekieli zabrała głos w mediach społecznościowych. Na Instagramie opublikowała zdjęcie z gali, wykonane w chwili, gdy z szerokim uśmiechem zmierzała w stronę sceny, a zgromadzeni goście bili jej brawa. Krótki, ale bardzo osobisty wpis oddał wszystko to, co w tamtym momencie czuła. "I wtedy wchodzę ja. Cała ubrana w emocje. We wzruszenie, wdzięczność, radość. Dziękuję" - napisała. Te słowa były pięknym podsumowaniem wieczoru i całej drogi, jaką przeszła jedna z największych legend polskiego sportu.

